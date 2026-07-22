Los Celestes regresan al ruedo en Copa Sudamericana enfrentando al cuadro Xeneize.

O’Higgins se prepara para un duro desafío internacional. El Capo de Provincia visitará a Boca Juniors en La Bombonera por la ida en play-offs de Copa Sudamericana.

El elenco rancagüino llega tras finalizar segundo en el Grupo C del torneo, mientras que el Xeneize disputará el repechaje luego de terminar tercero en su zona de la Copa Libertadores, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro.

Paredes no se toma descanso post Mundial y estará en Copa Sudamericana – Foto: Boca Junior

¿Dónde ver O’Higgins vs. Boca Juniors?

O’Higgins vs. Boca Juniors juegan este jueves 23 de julio, a las 20:30 horas en la Bombonera, por la ida de los play-offs en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Celestes y Xeneizes tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, irá completamente en vivo transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610) , en la plataforma DGO y además estará disponible de manera online en Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming.

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Tabla de posiciones Copa Sudamericana

En resumen…