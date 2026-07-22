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Copa Sudamericana

¿Va por TV? Este es el canal que transmite EN VIVO O’Higgins vs. Boca Juniors en Copa Sudamericana

Los Celestes regresan al ruedo en Copa Sudamericana enfrentando al cuadro Xeneize.

Por Franccesca Arnechino

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O’Higgins enfrentará a Boca Juniors por Copa Sudamericana.
© PhotosportO’Higgins enfrentará a Boca Juniors por Copa Sudamericana.

O’Higgins se prepara para un duro desafío internacional. El Capo de Provincia visitará a Boca Juniors en La Bombonera por la ida en play-offs de Copa Sudamericana.

El elenco rancagüino llega tras finalizar segundo en el Grupo C del torneo, mientras que el Xeneize disputará el repechaje luego de terminar tercero en su zona de la Copa Libertadores, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro.

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¿Dónde ver O’Higgins vs. Boca Juniors?

O’Higgins vs. Boca Juniors juegan este jueves 23 de julio, a las 20:30 horas en la Bombonera, por la ida de los play-offs en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Celestes y Xeneizes tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, irá completamente en vivo transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y además estará disponible de manera online en Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming.

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En resumen…

  • O’Higgins visitará a Boca Juniors este jueves 23 de julio a las 20:30 horas.
  • El encuentro por los play-offs de Copa Sudamericana será en el Estadio La Bombonera.
  • Transmitirán el partido DSports, DGO y Amazon Prime Video para suscriptores.
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