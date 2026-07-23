El delantero tendrá una nueva aventura en el fútbol chileno y se sumará a club de Segunda División.

El mercado de fichajes sigue dejando novedades y este viernes se confirmó una de las más llamativas: Matías Donoso volverá a las canchas para disputar el segundo semestre del fútbol chileno.

El experimentado delantero de 40 años será el nuevo refuerzo de Colchagua, elenco de la Segunda División Profesional que buscará pelear por el ascenso a la Primera B, según reveló Sexta Fútbol y confirmó PrimeraBChile.

La carrera de Matías Donoso

Donoso, quien quedó como agente libre a fines de 2025 tras su salida de Deportes Temuco, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol nacional. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de clubes como O’Higgins, Cobresal, Deportes Iquique, Santiago Wanderers, Everton, Universidad de Concepción y Unión Temuco, entre otros.

Además, en 2015 tuvo un paso por Al-Shaab de Emiratos Árabes Unidos y, un año más tarde, regresó a Sudamérica para fichar por Patronato de Argentina.

Más recientemente, a comienzos de este año, el atacante integró el plantel de City Soccer para disputar el torneo TST en Estados Unidos. También representó a Chile en el Mundial de la Kings League, donde alcanzó el subcampeonato tras caer frente a Brasil en la final.

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Colchagua quiere dar el salto

El conjunto de San Fernando llega con altas expectativas para la segunda parte de la temporada. Tras completar una sólida primera rueda, sumó 21 puntos en 12 partidos y finalizó en el segundo lugar de la tabla de la Segunda División Profesional, solo un punto por detrás del líder, Brujas de Salamanca.

En síntesis