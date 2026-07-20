Ignacio Caroca dejará atrás su paso por el fútbol amateur para convertirse en nuevo refuerzo de Colchagua, club que pelea por el ascenso en la Segunda División.

El mercado de fichajes sigue en pleno movimiento y un exjugador de Colo Colo está listo para regresar al fútbol profesional tras una temporada en el amateur.

Se trata de Ignacio Caroca, quien durante el último año defendió los colores de Rangers Corporación, equipo con el que disputó el torneo de la Asociación Villa San Agustín de Talca.

Ahora, el experimentado defensor volverá a la competencia profesional al convertirse en nuevo refuerzo de un club de la Segunda División.

El nuevo club de Ignacio Caroca

Según informó Gigante Deportivo, el exfutbolista albo ya tiene definido a Colchagua como su próximo destino y en los próximos días será oficializado por su nuevo equipo.

El cuadro de San Fernando cerró la primera rueda en el segundo lugar del Grupo B con 22 puntos, tras registrar apenas dos derrotas en 12 partidos. Ahora, en el segundo semestre, buscará mantener ese rendimiento con el objetivo de pelear el ascenso a la Primera B Nacional.

La carrera de Ignacio Caroca

El defensor de 32 años inició su carrera en Barnechea y posteriormente pasó por clubes como Colo Colo, Ñublense, Curicó Unido, Colchagua, Deportes Iquique y Rangers.

Ignacio Caroca regresa al profesionalismo/Photosport

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Además, a nivel de selecciones, fue convocado por Mario Salas para disputar el Sudamericano Sub 20 de 2013, torneo clasificatorio al Mundial de Turquía.

En síntesis: