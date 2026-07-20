Se programó una reunión extraordinaria de Blanco y Negro para aprobar la llegada de Santiago Mele a Colo Colo. Hay fecha y hora.

En la próximas horas, Colo Colo confirmará a su primer refuerzo para la segunda parte del año. Santiago Mele tiene todo listo para ser nuevo arquero en el Cacique y su llegada solo depende de un último trámite.

Aunque Vozinha fue el nombre que más sonó, la opción de portero sensación del Mundial 2026 no prosperó. El pasado fin de semana, los albos alcanzaron un acuerdo con Mele y terminaron las especulaciones.

El golero uruguayo, cuyo pase pertenece al Monterrey, llegará al Estadio Monumental a través de un préstamo por un año.

¿Y qué falta para que firme? Que Blanco y Negro apruebe la contratación. El periodista Christopher Brandt confirmó que se programó una reunión de directorio extraordinaria este martes 21 de julio justamente para eso.

Santiago Mele es el elegido para el arco de Colo Colo | Getty Images

Santiago Mele se convertirá en refuerzo de Colo Colo en las próximas horas

Blanco y Negro se reunirá a las 11:00 horas para aprobar el fichaje de Santiago Mele. Hay que recordar que Aníbal Mosa tiene mayoría en el directorio, pero igual debe pasar por este trámite para confirmar el fichaje.

Con esto, Colo Colo tendrá a su primer fichaje este martes 21 de julio. Apenas unos días después, el viernes 24, volverá a la cancha para enfrentar a Deportes Limache en el regreso de la Liga de Primera.