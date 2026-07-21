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Estados Unidos

Buena onda: Guillermo Hoyos dice que Messi y De Paul volverán cuando quieran a Inter Miami

El ex entrenador de U. de Chile explicó que ambos jugadores tendrán el descanso que deseen.

Por César Vásquez

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Inter Miami reanuda su actuación en la MLS.
© GettyInter Miami reanuda su actuación en la MLS.

La Copa del Mundo 2026 ya terminó y los jugadores que participaron deben regresar a la normalidad. Es el caso de Lionel Messi y Rodrigo de Paul, quienes perdieron la final ante España.

Ambos jugadores de la selección de Argentina sufrieron un gran desgaste a lo largo de la competición, la cual fue extendida en esta edición. Ángel Guillermo Hoyos, su entrenador en Inter Miami, es consciente del cansancio que acumulan sus pichones.

El cariño de Hoyos a Messi y De Paul

Hoyos, quien fuera entrenador de Universidad de Chile, asumió en las Garzas en abril de este año. El argentino conoce muy bien a Lionel Messi, ya que lo entrenó en las juveniles de Barcelona. Sabe bien que no está pasando un buen momento anímico y físico tras el término de la Copa del Mundo.

La MLS de Estados Unidos reanuda su acción rápidamente y este miércoles Inter Miami enfrenta a Chicago Fire de Robert Lewandowski. Si bien es lógico que ni Messi ni Rodrigo de Paul estarían presentes, Hoyos avisó que ambos jugadores tendrán un importante descanso.

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Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar“, indicó Hoyos. La selección de Argentina regresó a Buenos Aires, donde tuvieron una multitudinaria bienvenida. Claro que Lio se restó del evento y se fue directamente a Rosario.

Incluso, Ángel Guillermo Hoyos avisó que Messi y De Paul podrán regresar al equipo cuando ellos quieran. Es decir, no tienen fecha de vuelta. “Van a estar (fuera) el tiempo que tengan que estar“, explicó el mejor jefe del mundo.

De Paul y Messi son las figuras de Inter Miami. Imagen: Getty

De Paul y Messi son las figuras de Inter Miami. Imagen: Getty

Inter Miami está en el segundo lugar de la Conferencia Este con 31 puntos, a 5 unidades del líder Nashville. Se espera que Messi y De Paul vuelvan al menos en un par de semanas más o según ellos estimen conveniente su descanso.

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