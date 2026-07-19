El atacante de 26 años aprovechó de la mejor manera un pivoteo de Nico Williams y venció la resistencia del Dibu Martínez apenas iniciado el segundo tiempo del alargue. Esto dijo y también fue felicitado por su entrenador.

La historia del fútbol en España tenía reservado un lugar importantísimo para Ferrán Torres, autor del gol que le dio al equipo europeo el título en el Mundial 2026. El atacante del Barcelona aprovechó un buen pivoteo de Nico Williams y con un potente remate, venció la resistencia del Dibu Martínez.

Hasta aquel entonces, el portero de Argentina había resistido varios embates hispanos, pero nada pudo hacer para evitar el tanto de Torres, quien así describió las sensaciones tras vencer a la Albiceleste. “Una liberación muy grande, he sido muy criticado a lo largo del Mundial. Pero el destino está escrito”, aseguró el ex jugador del Manchester City de Inglaterra y el Valencia de su país.

“Gracias a dios siempre me da esas fuerzas para seguir. Y dios da las cosas a quien más se lo merece. El gol es lo de menos, ahora mismo lo único que quiero es tomar es copa y estrujarla lo máximo posible”, manifestó el “7”, quien ingresó por Mikel Oyarzabal en el duelo ante los trasandinos.

Así se vio el gol de Torres desde detrás del arco defendido por el Dibu Martínez. (David Ramos/Getty Images).

El ariete de 26 años tuvo más palabras en esta consagración. “Es el sueño de 47 millones de personas que estuvieron dentro del campo. Nos lo merecíamos, lo hemos dado todo. Sinceramente no lo puedo creer”, aseguró Ferrán Torres, el inesperado héroe del equipo adiestrado por Luis de la Fuente.

“Intento disfrutar, pero no sé qué está pasando. No pensé mucho, vi la pelota venir a mí y le pegué con toda la fuerza de la gente española”, manifestó el oriundo de Foios, quien llegó a 25 goles con la selección de su país al cabo de 65 encuentros.

Ferrán Torres cumplió el deseo de tomar el trofeo del Mundial. (Buda Mendes/Getty Images).

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Luis de la Fuente reconoce a Ferrán Torres, autor del gol que le dio a España el Mundial 2026

El entrenador de España habló de dos jugadores de España en el Mundial 2026 y uno de ellos fue Ferrán Torres, quien marcó el 1-0 definitivo ante Argentina. Pero primero quiso destacar el rol de Lamine Yamal, el crack del Barcelona que para muchos no apareció en su máximo esplendor.

Lamine Yamal festeja junto a Ferrán Torres. (Dustin Satloff/Getty Images for Rexona).

Pero no para él. “Supo jugar otro fútbol, uno que le ayudará a madurar y ser mejor de lo que es. Se sacrificó por el bien del colectivo, algo muy importante. Hizo un gran Mundial”, manifestó el DT Luis de la Fuente, quien también hizo una reverencia para Torres.

“Y para Ferrán, al final la vida es justa. La gente que trabaja, pone empeño, se cae, se levanta y sigue peleando, la vida le devuelve siempre y le da algo. Estoy feliz de que haya sido el goleador, pasó a la historia. Se lo ganó y lo merece”, aseguró el estratego de 65 años luego de conseguir la segunda Copa del Mundo para España.

Otra imagen del festejo de Ferrán Torres tras el 1-0 ante Argentina. (David Ramos/Getty Images).

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