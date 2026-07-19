Tantas predicciones erradas del King lo tenían como uno de los más "mufones" del fútbol chileno. Ahora, se saca un poco esa imagen.

Decir que fue una final electrizante sería darle mucho bombo a un partido de emociones fragmentarias. La definición del campeón del Mundial 2026 entre España y Argentina se definió a favor del equipo que tuvo el dominio completo del encuentro.

Monopolio del balón, le llaman los más siúticos. Lo cierto es que España demostró desde el primer momento que la final de la Copa del Mundo se jugaría a su ritmo y con sus prerrogativas por delante. Argentina apenas podía avanzar en la cancha.

Y no es que haya sido un mal planteo de Lionel Scaloni, ni una jugada de ajedrez de Luis de la Fuente. Más bien fue una Argentina que intentó modificar su esquema para detener el circuito hispano y un elenco europeo que jugó a lo de siempre, por más poco vistoso que sea.

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¿Fin de una época? Arturo Vidal se quita el título de mufón

Uno de los que estuvo pendiente al Mundial 2026 fue Arturo Vidal. Y cómo no si varios de los jugadores presentes en Norteamérica fueron compañeros de él en su estadía en distintos equipos del Viejo Continente.

Pese a que el King siente una verdadera cercanía con Lionel Messi, decidió anticiparse a la final del Mundial 2026 y apostar por los europeos como campeones. “Les dije quién iba a ser campeón del mundo, les avisé antes. España va a ser. El que más sabe de fútbol soy yo“, sentenció hace unos días el King. Y le achuntó medio a medio.

Celebra Vidal: con esto ya no le dirán que es mufa… | Photosport

Con esto, Arturo Vidal borra una inmensa retahíla de predicciones erradas en el pasado. Tantos han sido sus desaciertos que muchos lo han llamado como una verdadera mufa. Si no lo creen, miren todas las veces que dio por hecho un triunfo de Colo Colo o de la Selección Chilena y que no fue así.

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En resumen…

España venció a Argentina y se coronó campeón del Mundial de Fútbol 2026 .

venció a Argentina y se coronó campeón del Mundial de Fútbol . El futbolista Arturo Vidal acertó en su predicción al dar por campeón a España.

acertó en su predicción al dar por campeón a España. El entrenador Lionel Scaloni modificó el esquema de Argentina para la final mundialista.