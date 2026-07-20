En la jugada del gol, un jugador argentino perdió la marca por andar pendiente a otras cosas. Esta desatención provocó el único tanto.

Hasta que llegó el día que muchos no querían que arribara. Ya no hay más Mundial 2026. Se acabó la fiesta del fútbol a nivel planetario, tras la final entre España y Argentina, ganada por los europeos.

Fue más de un mes de emociones, fútbol y la canción de Shakira sonando por doquier en las previas de partidos. Tiempo suficiente para acostumbrarse a los partidos diarios y las actuaciones descollantes de los equipos que fueron avanzando.

En la gran final, España fue simplemente arrollador. El equipo de Luis de la Fuente consiguió un triunfo apretado, pero en el desarrollo del encuentro fue totalmente superior a una Argentina que no lo encontró el hilo a las acciones. Sin embargo, la historia pudo ser distinta.

El momento en que todo cambió: la culpa de Simeone

Fernando De Paul volvió a ser titular en Argentina para este duelo final. El amigo de Lionel Messi había perdido la titularidad en las semifinales ante Inglaterra, siendo reemplazado por Giuliano Simeone.

Precisamente, el hijo del Cholo fue el que remplazó a De Paul en el duelo final ante España. Corrían los 70 minutos de juego y el volante y amigo de Lio Messi no estaba teniendo un duelo fino en el mediocampo, por lo que Scaloni decidió sacarlo. Mala suerte: Giuliano Simeone sería el responsable del gol tardío de España en el tiempo extra.

Batalló, pero terminó siendo el responsable del gol de España | Getty Images

¿Cómo fue la jugada del gol de España y por qué la culpa es de Simeone?

Sucedió apenas empezó el segundo tiempo extra del duelo entre España y Argentina. Lamine Yamal se la cedió a Pedro Porro por la derecha del ataque hispano. Este último, lanzó un centro a la medida para Nico Williams, quien pivoteó y se la dejó servida a Ferrán Torres, goleador innato que la mandó al fondo de las redes.

Pero, en el análisis pormenorizado de la jugada se puede ver cómo el que tenía que marcar a Ferrán Torres era Giuliano Simeone. No obstante, el jugador argentino prefirió arreglarse las medias, que aparentemente le molestaban, y perdió la pista del español. Tremendo error y desatención en una final en la que todos estaban metidos.

Tweet placeholder

Para más remate, fue el propio Giuliano Simeone el que se perdió el gol de Argentina en los últimos minutos de partido. Tal como cuando Pinilla estrelló su remate en el travesaño, este jugador tuvo la chance de nivelar, pero su tiro se fue por los aires. Como para no ponerlo más.