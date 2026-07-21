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Colo Colo

Claudio Bravo aconseja a Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo: “Lo esencial es seguir jugando”

Claudio Bravo se refirió a la situación que enfrentará Gabriel Maureira ante la llegada de un nuevo arquero a Colo Colo. ¿Quedarse o partir?

Por Javiera García L.

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El consejo de Claudio Bravo a Gabriel Maureira
© Photosport/ESPNEl consejo de Claudio Bravo a Gabriel Maureira

Colo Colo aseguró a su primer refuerzo para el segundo semestre: el portero Santiago Mele, cuya llegada será confirmada este martes 21 de julio tras una reunión de directorio extraordinaria de Blanco y Negro.

El arribo del golero uruguayo deja una duda importante sobre el futuro del joven Gabriel Maureira, quien asumió el desafío del arco de los albos después de la lesión de Fernando de Paul en abril pasado.

Por eso mismo, Claudio Bravo se refirió al tema y le dejó un consejo. En ESPN, el histórico exportero recomendó analizar la situación para decidir si puede competirle o no al recién llegado.

Es un escenario complejo, porque si te traen a alguien es porque está generando cosas no positivas. Lo esencial es poder seguir jugando, poder seguir equivocándote y seguir en el arco“, dijo.

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“¿Me da para pelear con él?”: El consejo de Claudio Bravo a Gabriel Maureira en Colo Colo

“Esas sensaciones las va a tener pronto y vas a ver el nivel que trae el arquero nuevo. Ya sabe lo que es competir con De Paul y Villanueva, y vamos a ver en qué condiciones llega el nuevo portero“, dijo Claudio Braov.

Ahí tendrá que preguntarse: ¿Me da para pelear con él o tiene un nivel muy alto? Pero si visualiza cosas, que es más rápido, ataja más que él… A todos nos pasó en su momento, que había que medirse con el que juega. Y ahí uno saca conclusiones“, cerró.

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