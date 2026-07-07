Julio Rodríguez atendió el llamado de RedGol y explicó sus argumentos para darle la razón al Tano en la exigencia de un golero como refuerzo de los albos. "Un portero le puede dar más confianza a él y a todos los compañeros", apuntó Hulk.

Fernando Ortiz manifestó su argumento para pedir un arquero que llegue a Colo Colo para competir por el puesto con Gabriel Maureira. El Tano piensa que tener a un golero de 19 años como titular durante un semestre completo y sin un contendor de peso puede ser perjudicial para el equipo.

Así lo manifestó en una entrevista con Todos Somos Técnicos. Y así también se lo hizo saber a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. En ese contexto, Maureira dejó varias jugadas en que le dio la razón al Tano Ortiz. Como aquel gol de Thiago Vecino para O’Higgins que se comió en el estadio Monumental.

O esos dos goles que le regaló a Deportes La Serena en el estadio La Portada, aunque en ambos casos el Cacique terminó con la victoria. Ni hablar de la falta dentro del área que le cometió a Felipe Flores en el empate 2-2 contra Deportes Recoleta en Pedrero.

En ese sentido, RedGol se contactó con Julio Rodríguez, el icónico entrenador de arqueros que tuvo Claudio Bravo. “Uno siempre espera que los jóvenes a esta edad estén bien formados y no cometan tantos errores como los de antes, que no tenían preparadores ni profesores”, aseguró Hulk en esta entrevista.

Gabriel Maureira en acción por Colo Colo, donde agarró la titularidad tras una seria lesión de Fernando de Paul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Hoy los clubes tienen gente desde los 8-10 años. Si ha tenido problemas técnicos y de lectura de juego, es lógico que un técnico quiera más solvencia, especialmente en el arco de Colo Colo”, cantó Rodríguez, un conocedor del puesto.

Agregó más a su postura. “Por historia, Colo Colo ha tenido casi siempre a los dos mejores arqueros de Chile. Es muy extraño que un joven se quede con el puesto. Les falta formación, fundamentos y muchas cosas del juego que los que tienen más experiencia las entienden”, dijo Julio Rodríguez.

Fernando Ortiz se ha cansado de decir que Colo Colo precisa de un golero más. (Andres Pina/Photosport).

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Mentor de Bravo le da la razón a Ortiz en pedir competencia para Maureira en Colo Colo

Colo Colo apostó sus fichas por Gabriel Maureira luego de una seria lesión de Fernando de Paul, aunque el Tano Ortiz no está convencido de quedarse con él como titular en lo que resta de 2026. Más bien, todo lo contrario. Y Julio Rodríguez le encuentra razón en esa petición.

“Ortiz está bien. Creo que él en cada partido se da cuenta de qué le falta al equipo para hacerlo más fuerte. Si tiene alguien que no le está cumpliendo ni le da la tranquilidad que él quiere, lógicamente irá por el jugador que necesite”, expuso Hulk Rodríguez.

Agregó que “inclusive puede ser un arquero de más experiencia que conozca y sepa que le va a dar más confianza a él y a todo el equipo”. Entre los nombres que suenan en Pedrero uno es el del mundialista uruguayo Santiago Mele, quien milita en el Monterrey de México y ya enfrentó a los albos: fue con Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2024.

Santiago Mele cuando militaba en Junior y jugó vs Colo Colo. (Jairo Cassiani/VizzorImage/Photosport).

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