Felipe Flores lamentó la eliminación de Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza, pero ahora tiene dos nuevos favoritos en el Mundial.

Inolvidable es el festejo de Felipe Flores a lo Cristiano Ronaldo en el prime de su carrera. Marcaba goles, se apuntaba el pecho y luego hacía el gesto de “yo estoy aquí“, lo que le dio color a sus celebraciones. También le imitó el “tranquilo”.

El Pipe ahora juega en Deportes Recoleta, donde fue titular en el empate 2-2 ante Colo Colo. Y tras el partido señaló su tristeza porque su alter ego CR7 haya quedado eliminado del Mundial 2026.

“Triste porque era uno de los candidatos que tenía, Portugal era un gran equipo”, manifestó en charla con Redgol, entendiendo que los lusos dejaron pasar una gran chance de avanzar.

Ronaldo quedó afuera del Mundial con Portugal

Felipe Flores le hace barra a Argentina y Colombia

De todas maneras Flores olvidó rápidamente a Ronaldo y se enfoca en lo que será la recta final del torneo, donde empezará a hacerle barra a las selecciones de esta parte del mundo.

“Ahora queda apoyar a los equipos sudamericanos como Argentina o Colombia, para que lleguen a la final”, manifestó el ariete que tiene a sus favoritos para esta jornada.

Tras la eliminación de Brasil y Paraguay en octavos de final, la Albiceleste y los cafeteros son los únicos representantes que quedan de la región, en un certamen marcado por el dominio europeo.

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Francia, España, Noruega, Bélgica e Inglaterra están instalados entre los ocho mejores, asegurando al menos 5 países entre los ocho mejores.

A ellos incluso se les pude sumar Suiza, que enfrenta a Colombia durante esta última jornada de octavos de final.