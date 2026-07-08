El DT apela a hacer historia para seguir avanzando en el torneo, donde ahora viene un cuestionado rival acusado de ser favorecido con cobros arbitrales.

Suiza se clasificó a cuartos de final del Mundial 2026, tras eliminar en infartante tanda de penales a Colombia. Ahora los europeos buscarán dar el gran batacazo ante la cuestionada selección de Argentina.

Y bien lo sabe Murat Yakin, el pintoso entrenador de los helvéticos. El DT fue consultado sobre el momento de su selección y el desafío de enfrentar a los trasandinos, cuestionados por eventuales ayudas arbitrales y la FIFA en el torneo.

“El trabajo valió la pena. Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en un Mundial y logramos hacer historia”, partió diciendo. Fue ahí que le mandó recado a su rival.

Suiza no le teme a Argentina y quiere dar el gran golpe

Murat Yakin, entrenador de Suiza, avisó que no piensa en las polémicas arbitrales que han favorecido a Argentina. El DT se tiene fe y ve posible derribar al actual campeón del mundo.

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“Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes”, aseguró. Por eso ve como una gran chance de hacer historia el partido y no se achica.

Para el DT de los helvéticos, más allá del temor a un cobro arbitral en cuartos de final, “lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular”.

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“Por supuesto que trataremos de vencer al campeón. Esta es una oportunidad única, se pudo ver que la Argentina no es invencible”, cerró. El partido se jugará este sábado, a las 21.00 horas de Chile.