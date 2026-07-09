El ex seleccionado nacional y ayudante de Nelson Acosta en Francia 1998 se quejó por las "ventajas" que ha tenido la Albiceleste.

Argentina, pese a sufrir más de la cuenta, sigue a pie firme en el Mundial 2026 y busca revalidar el título obtenido en Qatar 2022. Para muchos, la Albiceleste está en cuartos de final gracias a la “ayuda” de la FIFA.

El equipo de Lionel Messi viene de superar en un polémico partido a Egipto en octavos de final. Además, tuvo un sorteo y cuadro más que abordable, lo que se suma a que será el único candidato que juega de noche su próximo partido y se evita altas temperaturas.

La serie de regalías para los argentinos tiene molestos a varios en el mundo. En Chile, uno de los que alza la voz es Víctor Hugo Castañeda, que sabe lo que es participar en un Mundial, porque fue asistente de Nelson Acosta con la Roja en Francia 1998.

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Castañeda reclama por las regalías a Argentina en el Mundial 2026

Castañeda, en conversación con RedGol, se quejó por la cantidad de beneficios que han tenido los argentinos en la Copa del Mundo, en comparación con el resto de los seleccionados.

“Tiene mucha ‘suerte’. Le tocan horarios prudentes, los árbitros adecuados… la verdad que quiero seguir en la inocencia de que esto es parejo para todos“, dijo el ex volante de la selección chilena.

“Le tocó un sorteo bien favorable, ninguna de las selecciones llamadas grandes. Yo amo tanto esta actividad que no me gustaría ensuciarla ni pensar mal, pero tampoco puedo pasar por pelotudo. Me gustaría hacer un ejercicio: ¿qué hubiese pasado si el gol que le anulan a Egipto se lo hubiesen anulado a Argentina en las mismas circunstancias?”, lanzó VH.

Argentina jugará con Suiza en el Mundial 2026. (Photo by Elsa/Getty Images)

“Me gustaría saber, no sé, hacer un poco de futurología, qué hubiese pasado. Entonces, no lo sé. Tampoco hay que restarle mérito al equipo argentino, pero insisto, quiero seguir con la inocencia, amo tanto esta actividad que no me gustaría ensuciarla”, cerró.

Argentina ahora jugará con Suiza por el paso a la semifinal de la Copa del Mundo y así volver a estar entre los cuatro mejores del Mundial.

En síntesis

Argentina avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 tras superar a Egipto.

avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 tras superar a Egipto. Lionel Messi lidera al equipo que ahora enfrentará a Suiza en la Copa del Mundo.

lidera al equipo que ahora enfrentará a Suiza en la Copa del Mundo. Víctor Hugo Castañeda criticó los beneficios y horarios favorables otorgados a la Albiceleste.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026?

El partido por los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio, a partir de las 21:00 horas de Chile, en Kansas City.