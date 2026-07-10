Tras anotar su octavo gol en el Mundial 2026, la entidad que recopila las principales marcas alrededor del planeta destacó el nuevo registro que rompió el astro francés.

Una de las mayores figuras individuales que tiene el Mundial 2026 en Norteamérica es el delantero francés Kylian Mbappé, actual líder en la Tabla de Goleadores con ocho tantos, al igual que el astro argentino Lionel Messi.

Gracias a su anotación en la victoria por 2-0 de Les Bleus ante Marruecos en Boston, quedó a uno de convertirse en el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo, actualmente en posesión de La Pulga que sigue en carrera.

Pero no conforme con esto, el libro de Récords Guinness hizo oficial tras el triunfo de Francia que Kylian Mbappé se mete oficialmente como el único futbolista con más goles en fases eliminatorias (mata mata) de los Mundiales en 96 años.

ver también Mbappé a la caza de Messi en el Mundial 2026: supera a Haaland y deja en llamas la tabla de goleadores

La histórica marca de Kylian Mbappé en Mundiales

La cuenta arrancó en Rusia 2018, cuando Kiki anotó dos goles en la victoria por 4-3 a Argentina en octavos de final, para luego inscribir su nombre en la Final ante Croacia, donde anotó el 4-2 definitivo en Moscú y ganar su primer título planetario.

Cuatro años después, en Qatar 2022, Kylian Mbappé volvió a aparecer en octavos de final, gracias a un doblete en el triunfo por 3-1 a Polonia. Por si fuera poco, apareció en la definición ante la Albiceleste donde se matriculó con un hat-trick.

Y ahora, en el Mundial 2026, otro par de goles en la victoria por 3-0 a Sueciaen los 16° de final. A esto sumemos el penal que le anotó a Paraguay para ganar por la cuenta mínima en octavos, además de abrir la cuenta ante Marruecos en cuartos de final.

En total son 12 goles en 11 duelos eliminatorios por Mundiales los que registra Kylian Mbappé en tres participaciones en la cita planetaria. Seguramente no será la única marca que rompa el artillero francés durante su carrera.

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En síntesis

Kylian Mbappé lidera el goleo del Mundial 2026 con ocho tantos y acecha el récord histórico de Messi.

lidera el goleo del Mundial 2026 con ocho tantos y acecha el récord histórico de Messi. El francés entró al Récords Guinness por ser el futbolista con más goles en fases eliminatorias.

por ser el futbolista con más goles en fases eliminatorias. El atacante registra una impresionante marca de 12 goles en 11 duelos de eliminación directa.

¿Cuándo vuelve a jugar Francia?

Por la semifinal del Mundial 2026, Les Bleus espera al ganador del duelo entre Bélgica y España. Este encuentro se jugará el martes 14 de julio desde las 15:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.