Los galos son uno de los grandes candidatos a quedarse con la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y esta vez es Francia y Suecia los países que saltan a la cancha por los 16avos de final. Será un verdadero partidazo.

Los galos son uno de los grandes favoritos a quedarse con la cita planetaria. No solo tienen a Kyliam Mbappé, ya que cuentan con un plantel plagado de estrellas que aparecen en los momentos complicados. Tienen que demostrar su jerarquía para seguir en carrera.

Suecia es una selección que si bien no cuenta con la preferencia para esta llave, tiene con qué hacerle las cosas difíciles a Francia. Tiene en delantera a Viktor Gyökeres de Arsenal y Alexander Isak del Liverpool, por lo que serán un oponente sencillo.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Francia vs Suecia: