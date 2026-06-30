Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
FIFA

Francia vs Suecia MINUTO a MINUTO: formaciones y transmisión en TV y streaming del Mundial 2026

Los galos son uno de los grandes candidatos a quedarse con la cita planetaria.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Francia y Suecia definen al rival de Paraguay.
© GettyFrancia y Suecia definen al rival de Paraguay.

La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y esta vez es Francia y Suecia los países que saltan a la cancha por los 16avos de final. Será un verdadero partidazo.

Los galos son uno de los grandes favoritos a quedarse con la cita planetaria. No solo tienen a Kyliam Mbappé, ya que cuentan con un plantel plagado de estrellas que aparecen en los momentos complicados. Tienen que demostrar su jerarquía para seguir en carrera.

Suecia es una selección que si bien no cuenta con la preferencia para esta llave, tiene con qué hacerle las cosas difíciles a Francia. Tiene en delantera a Viktor Gyökeres de Arsenal y Alexander Isak del Liverpool, por lo que serán un oponente sencillo.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Francia vs Suecia:

Otro partidazo de 16avos de final

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO en el Mundial 2026. Esta vez les traemos el partidazo entre Francia y Suecia por los 16avos de final.

Lee también
Francia vs. Suecia: Horario y dónde ver a Mbappé en el Mundial 2026
Mundial 2026

Francia vs. Suecia: Horario y dónde ver a Mbappé en el Mundial 2026

Con 16avos listos: los favoritos de la IA para llegar a la final del Mundial
Mundial 2026

Con 16avos listos: los favoritos de la IA para llegar a la final del Mundial

Horario y transmisión: los 16avos de final del Mundial 2026
Mundial 2026

Horario y transmisión: los 16avos de final del Mundial 2026

Baja de Haaland: DT de Noruega aclara por qué no jugó contra Francia
Mundial 2026

Baja de Haaland: DT de Noruega aclara por qué no jugó contra Francia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo