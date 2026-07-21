El atacante del Real Madrid tiene una madre argelina y un padre camerunés. Por eso, su corazón está dividido en relación a África.

Se ha instalado un tema particular tras el Mundial 2026. Argentina, país que suele destacar por sus hinchas altaneros y la poca simpatía generada hacia sus rivales, ahora acusa que existe “argentinofobia” en el mundo.

¿Por qué pasa esto? Resulta que varios países, incluso latinoamericanos, celebraron como propio el triunfo de España sobre la Albiceleste. Eso sí, el odio en contra de los argentinos tiene su núcleo, precisamente, entre los propios hinchas y “comentaristas” deportivos de ese país. Algunos son infumables. Obviamente, el odio es una generalización que tampoco es correcta del todo.

Uno de los momentos más tremendamente horribles generados por la hinchada argentina se resume en el cántico contra la Selección de Francia, en Qatar 2022. Allí, los trasandinos se pusieron el bigotito hitleriano y desarrollaron una letra de una brutal xenofobia y racismo que algunos justificaron. No, nada lo justifica.

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“Corran la bola…”: El día en que Mbappé dijo que jugaría por Camerún

Desconocer la multietnicidad de Francia es ignorancia, pero tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Porque, es cierto que varios jugadores galos podrían perfectamente haber jugado por los países de sus padres. Uno de ellos es Kylian Mbappé.

Con una madre de origen argelino y un padre camerunés, el atacante del Real Madrid pudo jugar por cualquiera de esas dos selecciones. Sin embargo, siempre vivió en Francia y se identifica con su propio país.

En una entrevista durante la Copa de Naciones Africana, Kylian Mbappé confesó a qué país representaría si tuviese que jugar por una de las selecciones de sus padres. “Crecí más cercano a la cultura camerunesa que a la argelina. Viví más cerca de la familia de mi padre, pero cuando crecí empecé a interesarme por la cultura de Argelia y tengo muchas ganas de ir”, empezó diciendo.

Mbappé jugó contra Marruecos en el Mundial 2026 | Getty Images

“Hay gente que dice que me da lo mismo. En realidad, yo jugaría por Camerún y mandaría a mi hermano Ethan a jugar por Argelia“, soltó, tras darse varias vueltas, Kylian Mbappé.

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En resumen…

Hinchas de varios países celebraron el triunfo de España sobre Argentina en 2026.

sobre Argentina en 2026. El delantero Kylian Mbappé afirmó que habría elegido jugar por la Selección de Camerún.

afirmó que habría elegido jugar por la Selección de Camerún. El futbolista Kylian Mbappé sugirió que su hermano Ethan jugara por la Selección de Argelia.