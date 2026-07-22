A través de un comunicado de la AFA, Chiqui Tapia niega ser objeto de la investigación del FBI por movimientos turbios al mando del fútbol argentino.

Claudio Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, no sólo lamenta la derrota de La Albiceleste en la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Es que directivo también está bajo la lupa.

En las últimas semanas salió a la luz la investigación del FBI en Estados Unidos al Chiqui Tapia y la AFA, pesquisas que apuntan a la estructura configurada en el fútbol trasandino para desarrollar negocios y firmar contratos internacionales millonarios.

Entre los últimos detalles, el regreso de los subcampeones del mundo a Argentina fue retrasado por un operativo del FBI, en el que apuntan, se les incautó el celular y computadores al Chiqui Tapia y algunos de sus colaboradores.

Mediante un comunicado, la misma AFA del Chiqui Tapia negó tener parte, contraparte ni responsabilidad en la investigación del FBI.

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El comunicado de la AFA por Chiqui Tapia y el FBI

“Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración: el documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Toviggino“, sostienen.

Agregan que “la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta asociación”.

Chiqui Tapia afirma que no tiene nada que ver con la investigación del FBI.

“En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, afirman.

Complementan que “el documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad. La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”.

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El comunicado añade que “la Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”.

“La AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades”, sentenció el organismo.

Resumen:

-El FBI investiga a Claudio Tapia y la AFA por contratos internacionales millonarios.

-Informes periodísticos mencionaron que el FBI incautó dispositivos a Claudio Tapia.

-La AFA negó que Claudio Tapia fuera citado por la justicia estadounidense.