Gonzalo Reyna reveló que le gustó mucho como juegan Assadi e Ignacio Vásquez, a quienes ha visto en los entrenamientos. Lucas está cortado en la U por Gago... "El que no corre no juega" podría estar terminando para el talentoso puentealtino azul.

Universidad de Chile se prepara para la reanudación de la Liga de Primera. Los azules visitan este domingo a Audax Italiano, por la fecha 16, con las dudas sobre cómo ha evolucionado el tema de Lucas Assadi y Fernando Gago en la U.

No es un misterio que el DT cortó al hábil canterano. “El que no corre, no juega“, fue el tajante argumento de Gago y Assadi no fue convocado contra O’Higgins (duelo que estaba pendiente y que se puso al día el 19 de julio), por la Liga de Primera. De ahí en más, tampoco fue considerado en los siguientes cinco duelos de Copa Chile.

Es decir, Assadi podría cumplir su séptimo partido sin ser siquiera citado en la U. Aunque podría haber cambios y lo reveló el primer refuerzo del Chuncho para el segundo semestre, Gonzalo Reyna.

El joven delantero argentino estuvo en el programa Metamos Bulla, del canal oficial de la U en YouTube, y por sus palabras, Assadi “está corriendo” en los entrenamientos.

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Reyna ha visto a Assadi sólo en los entrenamientos, y le gustó

“De mis nuevos compañeros me gustaron varios, me gustó mucho cómo juega Lucas (Assadi) y Nacho (Vásquez). Me parecieron muy buenos jugadores“, dijo Reyna. O sea, algo estará haciendo bien el puentealtino que llamó la atención del recién llegado al CDA.

¿Termina el castigo? Refuerzo de la U reveló que quedó sorprendido con Assadi en los entrenamientos.

Reyna sentenció que “después Edu Vargas es muy diferente. Y de él, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, no tengo ni que hablar… Pero de los más chicos Assadi y Vásquez son muy técnicos”.

Cabe recordar que hace algunas semanas el mismo Fernando Gago manifestó que “cuando llegué hablé con Manuel (Mayo) y le dije que era prioridad que se quede y que renueve Assadi, se estaba recuperando de la lesión. Pero yo tengo algo muy claro, voy a poner al que mejor esté y el que mejor entrene, independiente de las condiciones de cada futbolista”.

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“Lucas es fundamental, yo pedí que lo renueven y que no se vaya, porque lo necesitaba. (…) Confío mucho en Lucas, lo voy a recuperar“, prometió el entrenador de Universidad de Chile.

Resumen:

-Audax Italiano enfrentará a Universidad de Chile este domingo por la fecha 16.

-Lucas Assadi suma seis partidos de Copa Chile sin ser convocado por Fernando Gago.

-Fernando Gago pidió a Manuel Mayo la renovación del contrato de Lucas Assadi.