Nico Peric ya vio jugar a refuerzo de la U: se acordó que hace meses comentó uno de sus partidos y asegura que es un jugador distinto. "Es más bueno que la cresta", asegura el ex arquero.

Universidad de Chile tiene un refuerzo oficial hasta ahora de cara al segundo semestre. Se trata de Gonzalo Reyna, el joven delantero argentino de 20 años, a la espera que firme Valentín Gauthier, defensa central uruguayo (22) que ya está en el país.

Y una opinión inesperada sobre Reyna llegó de parte de Nicolás Peric, quien se acordó que vio al puntero argentino hace unos meses sin saber que llegaría a la U, pero que en ese mismo instante le llamó la atención.

En su labor de comentarista, el Loco Peric fue parte de la transmisión del partido entre O’Higgins y Boston River (2-0 para los celestes) el pasado 28 de abril, en el estadio El Teniente, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Me acordé ayer, revisando imágenes. No me acordaba, porque uno hace muchos partidos, pero a mí me tocó hacer el de O’Higgins con Boston River en Rancagua y al ver las imágenes me acordé de Reyna“, dijo Peric en Radio Pauta.

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Peric le sacó la foto a Reyna hace unos meses y le encantó

El extrovertido exarquero agregó que “es más bueno que la cresta, juega por la derecha a perfil cambiado, es zurdo, y ejecuta los balones detenidos. Te encara por la orilla hasta que llega a una zona en la que es capaz de enganchar hacia adentro para buscar el centro o el remate“.

El Loco Peric vio jugar hace meses al refuerzo de la U y le llamó la atención de inmediato.

“Me acordé pese al tiempo porque fue llamativo lo bien que jugó. Nos llamó la atención Reyna porque cuando el balón le llegaba y tenía espacio para encarar lo hacía muy bien“, sentenció Nico Peric.

En lo deportivo, la U visita a Audax Italiano este domingo 26 de julio, desde las 17:30 horas, por la fecha 16 de la Liga de Primera, en el estadio Bicentenario de La Florida.

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Eso sí, Gonzalo Reyna no podrá estar presente porque se lesionó en el entrenamiento de este viernes.

Resumen:

-Gonzalo Reyna, delantero argentino de 20 años, es refuerzo de la Universidad de Chile.

-Valentín Gauthier, defensa uruguayo de 22 años, está en el país esperando firmar.

-26 de julio a las 17:30 horas, Universidad de Chile visita a Audax Italiano.