Reyna llegó a la U en medio de críticas porque aún no anota su primer gol como profesional, pero el CIES lo consideró entre los diez mejores delanteros de un ránking sudamericano.

Universidad de Chile registra por ahora un solo refuerzo oficial de cara al segundo semestre de la temporada. Se trata del argentino de 20 años recién cumplidos y puntero derecho proveniente de Boston River de Uruguay, Gonzalo Reyna.

El formado en Racing Club que posteriormente vistió la camiseta de Boston River llegó en medio de críticas a la U porque aún no anota su primer gol como profesional, pero van apareciendo detalles que le dan la razón al Chuncho.

Es cierto que Reyna no ha anotado como profesional, pero su rendimiento, capacidades y habilidad con la pelota en los pies no tendría objeción. Ya fue Nicolás Peric quien lo elogió: el exarquero, en su actual labor de comentarista, fue parte de la transmisión de O’Higgins contra Boston River por Copa Sudamericana hace unos meses, y lo recordó precisamente porque le encantó como jugador. El Loco confía en que la puede romper con el Chuncho.

Ahora es el Centro Internacional de Estudios del Deporte quien elogia y valora las condiciones y rendimiento del refuerzo de Universidad de Chile.

ver también Refuerzo de U de Chile impactado con un detalle: Reyna alucina con el interior y el exterior del CDA

El top 10 donde aparece Gonzalo Reyna, refuerzo de la U

Según los números y análisis del CIES, Reyna está en el top 10 de los extremos sub 21 del fútbol sudamericano, en base a los datos de los últimos seis meses, tiempo en el que el nuevo jugador de la U vistió la camiseta de Boston River.

Refuerzo de la U cierra el top 10 de los mejores punteros jóvenes del fútbol sudamericano.

El CIES le dio a Reyna una puntuación de 73,1 entre los mejores delanteros sub 21 y especialistas por la puntas del ataque.

Por delante de Reyna están sólo Tomás Aranda (78,9) de Boca Juniors, Keny Arroyo (77,9) de Cruzeiro, Álvaro Montoro (77,1) de Botafogo, Jhon Palacios (74,6) de América de Cali, Ian Subiabre (73,9) de River Plate, John Montaño (73,8) de Independiente de Medellín, Joel Canchimbo (73,7) de Junior, Nahuel López (73,4) de Progreso de Uruguay y Facundo Guch (73,2) de Newell´s Old Boys.

ver también La poderosa razón que tiene en duda el fichaje de Valentín Gauthier en la U de Chile: “No superó los exámenes”

Eso sí, Universidad de Chile deberá seguir esperando por el debut de Reyna, pues el joven delantero sufrió unas molestias en la práctica de este pasado viernes y quedó descartado para el duelo de este domingo frente a Audax Italiano.

Resumen:

-Gonzalo Reyna es el único refuerzo de Universidad de Chile para este semestre.

-El CIES posiciona a Reyna en el top 10 de extremos sub 21 sudamericanos.

-Gonzalo Reyna quedó descartado contra Audax Italiano tras sufrir molestias físicas el viernes.