El curioso momento que protagonizó nuevo refuerzo de la U: “¿Tengo visa de trabajo?”

Gonzalo Reyna fue presentado oficialmente como fichaje del Romántico Viajero y lo hace con todos los documentos al día.

Universidad de Chile presentó oficialmente al primer refuerzo para el segundo semestre del 2026. Gonzalo Reyna llega al Romántico Viajero con el objetivo de luchar por la Liga de Primera y la Copa Chile.

“Cuando me comentaron sobre la U no lo dudé. Es jugar en un club grande, es el sueño de todo jugador”, aseguró el “32” de los azules. Incluso se mostró ilusionado de poder jugar con los máximos referentes del equipo.

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“Jugar con Vargas, Aránguiz, Díaz, es lindo, tienen trayectoria en Europa y se puede aprender, sacar cosas para seguir mi carrera”, agregó el futbolista de 19 años.

La curiosa presentación de Gonzalo Reyna: “¿Tengo visa de trabajo, cierto?”

Pero en la conferencia de prensa hubo un momento de inflexión que dejó por un momento helados a todos en el CDA. Esto debido a que fue consultado sobre si tenía habilitada la visa para trabajar en Chile.

Tema no menor ya que esto estalló hace unas semanas y provocó una fuerte investigación del Sifup para aclarar la situación de los jugadores extranjeros en Chile.

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De entrada, Reyna trató de explicar si situación. “No escuché mucho del tema, pero por lo que sé, tengo visa de trabajo… ¿no?”, explicó dubitativo. A tal punto que terminó mirando a Manuel Mayo en busca de un salvavidas.

Ante ello, el gerente deportivo de la U salió a explicar el tema de Reyna. “Para la tranquilidad de todos, están todos los jugadores en regla. El departamento administrativo del club ha hecho un gran trabajo en eso”, aseguró.

“Somos el único club en regla con los jugadores. Así es el masculino y femenino, nos encontró bien parados en esta polémica”, recalcó Mayo para la tranquilidad tanto de Reyna como de los hinchas azules que ahora solo esperan por el debut del trasandino.