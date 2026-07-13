Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional en la materia, se mostró dispuesto a ayudar al organismo para "que esta situación no vuelva a ocurrir y no haya excusas".

Un auténtico escándalo se denunció en el fútbol chileno, luego que el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (Anjuff) acusaran que 114 futbolistas profesionales no cuentan con autorización vigente para trabajar.

Esto provocó que el Servicio Nacional de Migraciones iniciara una investigación formal, la cual trajo como conclusión que 13 clubes de la Liga de Primera, 14 de Primera B y nueve de la Segunda División incurrieron en este tipo de irregularidades.

Al respecto, el director de la entidad, Frank Sauerbaum, se reunió con el Sifup y explicó que la no regularización formal de estos jugadores en el fútbol chileno puede traer millonarias multas económicas, y de paso le lanzó un mensaje directo a la ANFP.

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“Hay 31 jugadores que efectivamente pueden seguir adelante con su trámite y a la brevedad podrán regularizar su situación, pero hay otros que están en una situación más compleja”, indicó la autoridad quien recalcó la complejidad para tratar el tema, especialmente en el fútbol femenino.

“Hay 37 damas en el fútbol chileno que están en una situación que nosotros no tenemos claro, dado a que no se encuentran los datos en la plataforma de la ANFP”, agregó Sauerbaum, quien espera que “se nos aclare la situación”, pues advierte que “una mujer de nacionalidad venezolana entró por un paso no habilitado“.

Por estos motivos, el director de Migraciones anuncia que “vamos a prestar de todas maneras capacitación a los clubes y a la ANFP para que esta situación no vuelva a ocurrir y no haya excusas.

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¿A qué castigo se exponen los clubes?

En palabras de Frank Sauerbaum, “la sanción es para los clubes directamente, para el empleador y también para el trabajador. Ahora, esta multa es apelable. El monto máximo por jugador de cada uno de los clubes es 14 millones de pesos y el monto máximo de cada trabajador es alrededor de 5 UTM”.

En síntesis