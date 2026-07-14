La Roja venció con claridad a los galos e irá por su segunda estrella del planeta ante el ganador entre Inglaterra y Argentina.

España venció con bastante claridad a Francia y alcanzó la final de la Copa del Mundo 2026. Como era de esperarse, los medios ibéricos enloquecieron con la noticia.

Si bien parecía ser que los galos eran los favoritos, los dirigidos por Luis de la Fuente dieron una clase en Estados Unidos y vencieron sin objeción alguna a sus rivales. De esta manera, clasificaron a la segunda final de su historia, con la ilusión de dar otra vez una vuelta a nivel planetario.

El festejo en España

2-0 fue el resultado a favor de España ante Francia, aunque el marcador no alcanza a demostrar la distancia futbolística que hubo entre ambas selecciones en Dallas. En suelo ibérico viven una verdadera fiesta y sus principales medios no quisieron quedar fuera de ella.

“¡Otra vez es de verdad! ¡A la final del Mundial!”, escribió Marca. El famoso diario deportivo destacó que al igual que en Sudáfrica 2010, tendrán la opción de quedarse con el título de la Copa del Mundo.

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“España baila a Francia y luchará por su segunda estrella”, publicaron en Sport. El medio de Barcelona hizo hincapié en la enorme superioridad que demostraron los dirigidos por Luis de la Fuente. “¡España a la final con exhibición!“, informó Mundo Deportivo.

“Una España prodigiosa vence a Francia y jugará la final de la Copa del Mundo”, señalaron desde El País. “Una España inolvidable pone de rodillas a Francia y jugará la final del Mundial por segunda vez en su historia”, tituló El Mundo. Todos quedaron maravillados con la actuación de la Roja.

Ahora España espera por Inglaterra o Argentina, quienes se enfrentan este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile. La definición por la Copa del Mundo será este domingo 19 a las 15:00 horas, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.