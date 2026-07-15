El delantero destapó un particular episodio luego de lo ocurrido con la Albiceleste ante Inglaterra en la cita planetaria. Reflejó a cientos de trasandinos en todo el mundo.

Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 después de un partido verdaderamente histórico. La Albiceleste pasó de ir perdiendo a darlo vuelta en la agonía para vencer por 2 a 1 a Inglaterra, resultado que hizo estallar a los trasandinos en distintas partes del planeta y nuestro país no fue la excepción.

Leandro Benegas fue uno de los hinchas argentinos que estuvo atento a lo que pasaba en Estados Unidos. El delantero de Curicó Unido no pudo más de alegría y desató festejos que, al parecer, terminaron molestando a sus vecinos.

Y es que a través de sus redes sociales, el atacante reveló que la locura que hubo en su hogar terminó en una denuncia al conserje de su edificio. Un episodio que de seguro vivió más de un trasandino que se dejó llevar por la euforia del momento.

Leandro Benegas se llevó reto del conserje por su festejo con Argentina en el Mundial 2026

A Leandro Benegas parece que se le pasó la mano con su celebración luego de lo ocurrido con Argentina. La remontada de la Albiceleste ante Inglaterra dejó en llamas al delantero, quien se terminó ganando un tirón de orejas de sus vecinos.

Leandro Benegas se volvió loco con Argentina en el Mundial y sus vecinos le tiraron al conserje encima. Foto: Instagram.

Fue el propio jugador quien destapó el episodio en su cuenta de Instagram. Primero, mostrando una imagen de cómo estaba en su hogar totalmente emocionado con una victoria cargada de peso histórico por la guerra de Las Malvinas.

Pero fue tras ello que Leandro Benegas publicó una imagen de un mensaje que le envió el conserje de su edificio, donde le avisaba de la denuncia de sus vecinos. “Don Leandro, buenas tardes. Están reclamando por ruidos molestos de su departamento“, reza el mensaje.

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Aunque, de seguro, el delantero de Curicó Unido no fue el único argentino repartido por el mundo que vivió algo así. Dar vuelta el partido en la agonía para clasificar a la final no lo hace cualquiera y hoy Argentina se da el gusto de lograrlo.

Habrá que esperar para ver si es que los trasandinos logran dar ese último paso y así transformarse en bicampeones. De la mano de Lionel Messi, al otro lado de la cordillera son pura ilusión.

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Leandro Benegas refleja el sentir de cientos de hinchas de Argentina después de llegar a la final del Mundial 2026. El delantero tendrá que tomar los resguardos correspondientes si no quiere que el fin de semana lo vuelvan a acusar con el conserje.

Fecha y hora de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Leandro Benegas será uno más de los hinchas de Argentina que estará pegado a la pantalla para ver la final del Mundial 2026. La Albiceleste va por el título ante España este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas.

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En resumen, Argentina y el Mundial 2026