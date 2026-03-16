Leandro Benegas sabía que el público de Curicó Unido tenía un día muy especial porque la reapertura del estadio La Granja se dio para un clásico ante Rangers de Talca. Y el ariete argentino nacionalizado chileno fue quien provocó el carnaval con ese solitario gol.

Un centro de Nicolás Fernández encontró el certero cabezazo de Benegas, quien con un pique a tierra en ese remate, dejó sin chances de reacción al portero José Gamonal. Para colmo de los Piducanos, la derrota provocó la salida del director técnico Erwin Durán.

“Re contra necesitado el triunfo por todo lo que significa el clásico. Necesitábamos ganar en el primer partido en nuestra casa, la idea era regalarle una alegría a la gente que acompañó”, manifestó el Lea en un diálogo con TNT Sports.

La gráfica de Curicó Unido para anunciar la victoria en el clásico.

Estaba consciente de lo hermoso del partido. “Es lindo estar todos alineados para el objetivo que todos tenemos. Se demostró que estamos unidos y que éramos un bloque que quería ganar. Son partidos clásicos, hay momentos que se juega bien y momentos de batalla”, describió el ex atacante de Universidad de Chile y Colo Colo.

Con ambos clubes celebró en partidos clásicos. “Son dos partidos en uno. Se dio así, estuvimos a la altura y por eso nos quedamos con el triunfo. Me gustan los clásicos, son cosas lindas del fútbol, los disfruto al máximo”, dijo el delantero de 37 años.

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Plenamente al tanto de que son sus últimos años de fútbol profesional. “Estoy en la recta final y ahora disfruto más estos partidos, cómo se vive y todo este fervor que tienen. Es muy lindo”, detalló Benegas, quien en su carrera también cuenta pasos por Unión La Calera, Audax Italiano y Palestino, además de Independiente de Avellaneda.

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Benegas aplaude y alienta a Curicó tras derrotar a Rangers en el clásico

Leandro Benegas tiene claro que esta victoria de Curicó Unido a Rangers puede ser un punto de inflexión en la Primera B. El equipo de Damián Muñoz había comenzado el certamen con una derrota ante Magallanes, un empate y una abultada caída por 5-1 ante Cobreloa en Calama.

“Es complicado cuando comienzas y no podíamos ganar, lamentablemente se nos escaparon. Quillota y Calama son escenarios difíciles, a todos se les va a complicar”, aseguró Benegas. Se refería también al empate contra San Luis de Quillota en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández.

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Y aprovechó de regalarles un mensaje de aliento a sus compañeros. “A pesar de los momentos adversos, vinimos acá y demostramos que queremos ser este equipo: ser intenso, batallar y ganar”, cerró el Lea Benegas, autor de cuatro goles en la temporada. Dos a Rangers, pues le había convertido uno en la Copa Chile en la victoria de los Torteros.

Revisa el compacto del triunfo de Curicó Unido en el clásico del Maule

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Curicó Unido salió del fondo con esta victoria, mientras que Rangers está en el fondo de la tabla de posiciones.

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