El 10 no pudo evitar darle importancia a lo hecho por la Albiceleste ante los ingleses por lo que significa en su historia. Se mostró más que ilusionado de ser bicampeón.

Lionel Messi fue el líder de una Argentina que dirá presente en la final del Mundial 2026. El 10 armó la remontada 2 a 1 de la Albiceleste ante Inglaterra para avanzar a la definición de la cita planetaria, pero que tuvo un sabor aún más especial por lo que significa a nivel social.

Si bien Lionel Scaloni enfatizó en que era un partido de fútbol, para muchos fue inevitable no ligarlo a lo ocurrido con la guerra de Las Malvinas. De hecho, el propio capitán trasandino habló tras el partido y sorprendió al destacar cómo esto era algo que en su país deseaban incluso más que el título.

Lionel Messi dedica épico triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 al pueblo argentino

A Lionel Messi le costó caer después de lo que fue la semifinal de Argentina e Inglaterra. La Albiceleste lo dio vuelta en los últimos minutos y avanzó a la final del Mundial 2026 dejando afuera a un rival que tiene un peso histórico.

“Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió“, reconoció el capitán trasandino a TyC Sports.

Lionel Messi destacó lo importante que fue para el pueblo que Argentina venciera a Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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Fue ahí que Lionel Messi mostró su lado más humano y destacó lo trascendental que era vencer a Inglaterra para curar, en algo, la herida que dejó la guerra de Las Malvinas. “No era una victoria más, era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también. Nos metió en una nueva final del mundo”.

El 10 también se mostró emocionado por cómo ha sido el camino de Argentina en el torneo. “Es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas. Yo sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que la íbamos a pelear y nada, nos terminamos metiendo en una nueva final. Es impresionante“.

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Aunque Lionel Messi no dudó en señalar que “este grupo no me sorprende a mí, conozco y sabemos de lo que éramos capaces. Por ahí la gente tenía duda por cómo llegábamos, porque llevábamos jugadores muy al límite y con problemas, pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus, se contagia uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo“.

“Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos a jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo. Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera“, añadió.

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Finalmente, Lionel Messi dijo que Argentina sobrevive en el Mundial 2026 porque siempre confiaron en ellos. “Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas y nada, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y es una felicidad enorme“.

Fecha y hora de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Lionel Messi y Argentina festejan antes de poner la mira en la final del Mundial 2026. La Albiceleste enfrenta a España este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas.

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En resumen, Messi y el Mundial