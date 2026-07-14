Controversia generó la designación del juez que tiene un historial con Lionel Messi. En Inglaterra pusieron el grito en el cielo.

Se viene una de las semifinales más interesantes, históricamente hablando, de los últimos tiempos. El Mundial 2026 nos regala el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, el mismísimo duelo que llevó a Diego Maradona a la gloria eterna.

En esta oportunidad, eso sí, la escuadra albiceleste viene con un rendimiento en baja. Los duelos ante Egipto y Suiza han puesto en duda la verdadera calidad de los trasandinos, que han sido beneficiados por cobros arbitrales más que por un juego destacado.

De hecho, ante Egipto se valieron de una anulación del VAR y ante los helvéticos con una roja por simulación. A esto hay que sumarle que Argentina se metió a las semifinales sin jugar contra ningún top 10 del ranking FIFA, lo que trae suspicacias sobre su verdadero merecimiento.

ver también ¿Qué hubiese pasado en el duelo entre Inglaterra y Argentina en el 86 si hubiese existido el VAR?: “Goles anulados”

¡Y ahora el árbitro! Grito en el cielo por el juez del Argentina vs Inglaterra

Ismael Elfath es el árbitro designado para impartir justicia en el duelo entre Inglaterra y Argentina. El juez es un conocido de Lionel Messi, por lo que su asignación creó desconfianza entre los británicos.

No es para menos. El 100% de los partidos que este árbitro le ha dirigido a Lionel Messi en la MLS, la Pulga los ha ganado. Este antecedente fue retomado por medios ingleses como el Daily Mail, que aseguró que la designación de Elfath ha “intensificado los temores de favoritismo a Argentina”.

Messi llora por la clasificación de Argentina | Getty Images

El medio de comunicación británico, de hecho, llamó a Ismael Elfath como “el árbitro favorito de Messi“, por lo que está clara la versión que se tiene en aquel país. Habrá que ver si el desempeño referil en el duelo, aleja toda sospecha.

Tweet placeholder

En resumen…

El árbitro Ismael Elfath dirigirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026.

dirigirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026. Los medios de Inglaterra temen un favoritismo arbitral hacia la selección de Argentina.

temen un favoritismo arbitral hacia la selección de Argentina. El capitán Lionel Messi ganó todos los partidos que Elfath le arbitró en MLS.