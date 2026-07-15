Paul Scholes se mandó un certero análisis sobre los albicelestes en la previa del choque por los semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra y Argentina protagonizarán desde las 15:00 (hora de Chile) la segunda semifinal del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de un partido que promete bastante por buscar al rival de España en la gran final de la Copa del Mundo.

En la antesala de este duelo una leyenda inglesa como Paul Scholes se mandó un certero análisis sobre el combinado albicelestes, trayendo de paso a colación antiguos enfrentamientos que tuvo ante el cuadro sudamericano.

Para el ex volante, en Argentina se auto perciben como tipos duros dentro de la cancha, pero en realidad no lo son tanto. De acuerdo al emblema de Manchester United, son derechamente “unos gatitos”.

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En Inglaterra aseguran que los de Argentina son unos gatitos

Scholes aseguró en el programa The Good, The Bad & The Football que “creo que es más importante porque no jugamos contra ellos tan a menudo. Se hacen los duros. En realidad son unos gatitos. Todos se adaptan al público”.

“Me senté junto a una pareja en el vestuario. Me senté junto a Tevez, Verón y Heinze… Son unos chicos estupendos, pero no tienen nada de duros”, añadió.

Paul Scholes enfrentó en varias oportunidades a Argentina con la selección de Inglaterra. | Foto: Getty Images.

Por su parte Nicky Butt, ex compañero de Scholes en Inglaterra, declaró que “hemos jugado varias veces contra Argentina, ¡y nos odian! Esta rivalidad es tan grande como la de Inglaterra contra Alemania”.

“Son unos chicos estupendos, pero dan la impresión de ser unos tipos duros. Pero no lo son. Son todo lo contrario. Todos cantando ‘¡Argentina! ¡Argentina!’, pero son unos gatitos realmente. Lo siento”, concluyó Paul Scholes.

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En síntesis