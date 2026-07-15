Oscar Garré ganó la Copa del Mundo de 1986 con Argentina y vive lo que es la previa al duelo con Inglaterra.

Son pocos los jugadores afortunados en ganar la Copa del Mundo. Hacerlo con Diego Maradona al lado, es un todavía un privilegio mayor. Pues bien, es lo que puede contar Oscar Garré.

El histórico de Ferrocarril Oeste estuvo en México 1986, donde jugó 4 de los 7 partidos. En esa competición pudo vivir el duelo de Argentina vs Inglaterra, con “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en un mismo partido. Hoy ambos países vuelven a enfrentarse.

“No hay que mezclar las cosas. Nosotros tuvimos un problema bélico con ellos por las Malvinas, pero nosotros siempre tratamos de estar al margen. Al frente teníamos a un equipo con mucho poderío futbolístico, pero no más que eso. Nosotros solamente queríamos hacer un buen partido”, explicó a RedGol.

Garré y Borghi ahora son familia

Argentina e Inglaterra disputarán la segunda semifinal de la Copa del Mundo 2026. España espera en la definición que será el domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Si bien hay mucho morbo por lo sucedido en Malvinas en 1982, Oscar Garré quiere que solo sea un duelo de fútbol.

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“Va a ser un partido muy luchado. Uno que estuvo dentro y sabe todo lo que se siente en la previa, hoy todos acá están preocupados del partido. No se habla de otra cosa. Yo lo que quiero es que sea un partido peleado, pero sin mala intención y que gane Argentina“, señaló.

Garré tuvo la fortuna de jugar al lado de Diego Armando Maradona y ver desde el terreno de juego su mejor versión. Las comparaciones son lógicas con Lionel Messi, aunque él cree que los tiempos han cambiado, ya que el Pelusa no tenía la protección actual que tiene Lio.

“Yo digo que son momentos distintos. Tenemos la suerte de que son argentinos, pero imagínate que yo jugué con Diego y no lo cuidaban tanto como a Leo. En el buen sentido lo digo. Diego siempre estaba al límite del golpe. Fue un jugador muy golpeado. A Leo lo tocan, le pegan y cobran. Hoy con el tema del VAR se cuida más. Le pegaste una patada o un codazo y ya es roja“, reflexionó.

Oscar Garré dirigió en las selecciones juveniles de Argentina. Imagen: Archivo

Tras retirarse como jugador, Oscar Garré tuvo su carrera como entrenador. Estuvo en Chile, donde dirigió a Deportes Concepción, Huachipato y Universidad Católica a comienzos del milenio. A pesar del tiempo, todavía sigue vinculado a Chile por la relación sentimental de su hijo Ezequiel con Dominque, hija de Claudio Borghi, quien también fue su compañero en México 1986.

-¿En qué está hoy Oscar Garré?

“Hoy estamos envejeciendo ja, ja, ja. Viendo a los nietos, tengo a uno que está jugando en Grecia (Benjamín Garré). No me han llamado a dirigir. Si me llaman, sería bueno y lindo, pero reconozco que los dirigentes miran más a los entrenadores jóvenes“.

-¿Dejó lazos en Chile de su tiempo como DT?

“Yo tengo un recuerdo bárbaro de Chile. Estoy en contacto con el Bichi Borghi, porque parece que mi hijo Ezequiel está pololeando con su hija ja, ja, ja. Viajamos para allá. Yo cada dos o tres meses voy para allá o el Bichi viene para acá. Tengo muy lindos recuerdos de Chile”.