El carrilero derecho del Atlético Madrid y suplente de Pedro Porro en casi todo el torneo se acordó del cuadro africano, el único equipo al que los pupilos de Luis de la Fuente no pudieron vencer en el certamen durante el camino al duelo decisivo.

Marcos Llorente jugó algunos minutos en la gran victoria de España ante Francia que puso al cuadro rojo en la gran final del Mundial 2026. Fue un 2-0 que no parece tan contundente, al menos en el marcador. Pero en el trámite del partido, todo se dio a pedir de boca de los vencedores.

Literalmente borraron de la cancha a Les Bleus. A falta de seis minutos para el final, Llorente reemplazó a Pedro Porro, autor de uno de los goles españoles ante los galos. El carrilero derecho del Atlético Madrid comenzó el certamen como titular.

Pero la gran campaña de Porro lo mandó a la suplencia. “Los que entran del banquillo resume nuestro Mundial: el equipo, el grupo, la familia y la unión que hay. El buen rollo y esa energía. No es casualidad que todo se dé así”, aseguró el futbolista de 31 años en una entrevista con El Larguero.

También le consultaron por Porro, el jugador del Tottenham Hotspur que ha mostrado un nivel muy alto. “Está haciendo un Mundial maravilloso, tenemos una relación fantástica, es una grandísima persona”, dijo Llorente sobre el exjugador del Sporting Clube de Portugal.

Pedro Porro celebra el golazo que le anotó a Francia. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“Me alegro de que le vayan así las cosas. Se lo merece. Hizo un partidazo, no sólo por el gol. Todo lo que hizo fue una maravilla”, añadió el marcador de punta de los Colchoneros, quien se formó en el Real Madrid. E increíblemente, al igual que el goleador Mikel Oyarzabal, se acordó de Cabo Verde.

Sobre todo por las críticas que le trajo al cuadro de Luis de la Fuente ese empate sin goles con show incluido del portero Vozinha. “Cómo es el fútbol, ¿eh? Increíble. Es así. Las dudas que había al principio cómo se han ido disolviendo. Esto es muy complicado, desde fuera se ven muchas cosas”, repasó Llorente.

“Cabo Verde no parecían tan malos como se decía. Lo importante es que todos estuvimos unidos a pesar de las dudas del principio. Parecía que ante Francia se iba a sufrir y que sería un partido muy difícil, que lo ha sido. Pero el equipo tuvo el control en todo momento”, agregó Marcos Llorente.

Marcos Llorente (5) intenta bloquear un remate de Kylian Mbappé. (Shaun Botterill/Getty Images).

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Llorente ni ahí con Francia y sus reclamos al árbitro tras la derrota vs España en el Mundial

Otra cosa que se le consultó a Marcos Llorente en El Larguero fue por las protestas de Francia luego de sufrir una incontestable derrota ante España, que ganó su boleto de disputar la final del Mundial 2026. “Sinceramente me da igual lo que piensen”, dijo.

“No ganamos el partido por el arbitraje. Hicimos las cosas mejores. Entiendo que tienen que agarrarse a algo, pero me da exactamente igual. Yo lo vi claro, pero no sé cómo se vio desde afuera”, agregó Llorente sobre la clara falta dentro del área que Lucas Digne le hizo a Lamine Yamal.

Marcos Llorente en acción ante Cabo Verde, el único equipo que España no pudo vencer en el Mundial. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

También dejó claro que fue una noche larga en el cuadro español. “Es momento de alegría. no se llega a una final del Mundial cada vez que lo juegas. Hay motivos para celebrar. Cuando empiece la final toda esa alegría se va y empieza la tensión. Ojalá podamos levantar el trofeo”, sentenció el “5” de los hispanos.

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