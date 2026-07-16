Apocalíptico relato inglés en la eliminación ante Argentina: “Debería darte vergüenza, Tuchel, échenlo”

El ex futbolista y hoy comentarista, Jamie O'Hara, se lanzó en picada contra Tomas Tuchel en medio de la transmisión de las semifinales entre Argentina e Inglaterra. El gol de Lautaro Martínez lo hizo explotar.

La selección de Inglaterra aún lamenta y mastica el amargo sabor de la eliminación en semifinales de la Copa del Mundo 2026. Peor aún fue ante Argentina, clásico rival desde México 86, tras la Guerra de Malvinas, y con remontada agónica de La Albiceleste.

Los británicos abrieron la cuenta en los 54′ con el gol de Anthony Gordon, pero el DT Thomas Tuchel metió el equipo atrás y los cambios defensivos fueron la sentencia de muerte.

Argentina se hizo del balón y los ingleses no lograron resistir la presión. Los goles de Enzo Fernández (84′) y Lautaro Martínez (90’+1) fueron la lápida de Los Tres Leones.

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Dardos a Tuchel: vergüenza y échenlo

Al momento del gol de Martínez, el ex futbolista y comentarista inglés de TalkSport, Jamie O’Hara, explotó literalmente contra el entrenador alemán del representativo británico.

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“Dios mío, estamos eliminados. ¡Estamos eliminados! Es la peor decisión de la historia, fue una jugada de segunda pelota… Argentina lo ganó en el 92′. Es una decisión impactante, realmente impactante“, dijo O’Hara.

Agregó “Thomas Tuchel, debería darte vergüenza. ¡Échenlo! ¡Échenlo ya! Es vergonzoso, estamos eliminados“.

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“¿Cómo puedes tomar esa decisión cuando faltaban 25 minutos? Está completamente perdido. Se achicó por completo y quedamos fuera del Mundial por culpa de Thomas Tuchel. ¡Qué vergüenza!“, sentenció el comentarista.

Resumen:

-Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

-Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron los goles de la remontada argentina.

-Thomas Tuchel fue criticado por Jamie O’Hara debido a sus cambios defensivos.