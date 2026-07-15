El King abordó lo que fue la clasificación de la Albiceleste y se lanzó con todo contra el técnico de los ingleses. Aseguró que no está a la altura del equipo.

Inglaterra dejó escapar el triunfo en la agonía y se quedó afuera de la final del Mundial 2026 tras caer ante Argentina. La situación tiene a los ingleses furiosos con el técnico Thomas Tuchel, quien optó por un plan más defensivo que le terminó costando muy caro y que le vale dardos hasta de Arturo Vidal.

Si bien está enfocado en la intertemporada con Colo Colo, el King ha seguido cada detalle de la cita planetaria. Es por ello que luego de trabajar con el Cacique, el capitán albo y referente de la selección chilena felicitó a los trasandinos, pero se le fue directo al cuello al entrenador.

Vidal barre con Tuchel tras caída de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026

Arturo Vidal se la jugó días atrás con la posible final del Mundial 2026, dando a España y a Inglaterra. Sin embargo, Argentina se metió en sus planes y le arruinó el pronóstico, por lo que decidió irse con todo contra el que, para él, es el gran responsable: Thomas Tuchel.

“Yo había dicho que pasaba Inglaterra porque lo vi contra México, Noruega y era un equipo que crecía con los partidos. Argentina, teniendo a Leo, es difícil ganarle. En los últimos partidos le había costado y por eso mi duda. Hoy demostraron que están para pelear el Mundial, será un partido muy entretenido”, dijo en un video en su cuenta de Instagram.

Thomas Tuchel recibió tremendos dardos de Arturo Vidal luego de caer con Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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Pero fue tras ello que Arturo Vidal arremetió con todo contra Thomas Tuchel por ratonear ante Argentina. “El entrenador se equivocó desde el minuto cero, puso a jugadores en otras posiciones, dejó a Saka y Rashford fuera para defenderse. Si vas a la estadística del 88% de posesión de Argentina, es una locura”.

Eso no fue todo, ya que el King remarcó que el DT alemán no está a la altura de lo que significa la selección inglesa. “Inglaterra es un fútbol que ha cambiado, Guardiola llegó con una filosofía diferente y la han ido tomando… pero con un entrenador que, si uno mira los partidos que hizo, creo que le falta mucho. No está al nivel de una selección para pelear el Mundial“.

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Para Arturo Vidal, es una pena que los europeos se quedaran fuera de la definición. “Argentina, con menos talento, demostró que se puede ganar y lograr cosas importantes. Le pelearán a España, pero me deja triste Inglaterra porque podría dar más“.

“El entrenador se equivocó y los jugadores se sintieron incómodos, cambió, fue casi un 5-5. Si se fijan, en el partido Kane tiró una pelota en el área, era el único delantero y eso dice mucho la información que el DT da. Lo que más me da rabia es que hace los mismos cambios siempre y, cuando lo tenía que ir a buscar, metió a Rashford. Así era imposible“, complementó.

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Finalmente, Arturo Vidal advirtió a España para la final por el gran peligro que tiene la Albiceleste: Lionel Messi. “Me alegro por Leo y Argentina. Si sabía antes la alineación, decía Argentina. La final viene con todo y esperemos que se cumpla lo que dije, pero será difícil. Si Leo se prende, será difícil“.

Argentina vs España: fecha y hora de la final del Mundial 2026

Arturo Vidal tiene a España como su favorito en la gran final del Mundial 2026 y seguirá atento el cruce con Argentina. La definición de la cita planetaria está programada para este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas de nuestro país.

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En resumen, Vidal y el Mundial 2026