La banda surcoreana será una de las grandes protagonistas del primer show de medio tiempo en una final del Mundial y ya surgen especulaciones sobre las canciones que podrían interpretar.

BTS será uno de los artistas que protagonizarán el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, encuentro en el que Argentina y España se disputarán el título en el MetLife Stadium.

La reconocida banda de K-pop compartirá escenario con otras figuras de la música internacional, como Madonna, Shakira, Justin Bieber y Burna Boy, quienes también fueron confirmados para el show que pondrá el broche de oro al evento deportivo.

¿Dónde y a qué hora ver BTS en la final del Mundial 2026?

La final entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas.

En tanto, el espectáculo de medio tiempo se realizará al término de la primera mitad, por lo que, considerando los 45 minutos de juego, el tiempo de descuento y las posibles pausas de hidratación, está previsto que comience alrededor de las 16:00 horas.

La transmisión estará disponible a través de la señal de Chilevisión en TV abierta, también en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.

El posible setlist de BTS en el Halftime show

Aunque el repertorio oficial aún no ha sido confirmado, todo apunta a que BTS repasará algunos de los grandes éxitos de su carrera durante el show de medio tiempo.

Entre las canciones que suenan con más fuerza para integrar el setlist aparecen “SWIM” y “Come Over”, dos de los sencillos más exitosos de su reciente álbum Arirang.

A ellas podrían sumarse clásicos que impulsaron el fenómeno global del grupo, como “Dynamite”, “Butter”, “Permission to Dance” y “Boy With Luv”, en un espectáculo que promete reunir lo mejor de su trayectoria.

(Photo by Theo Wargo/Getty Images for The Recording Academy)

Las grandes sorpresas de la final

Más allá del componente musical, el show tendrá un propósito benéfico: apoyar el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al deporte para niños de todo el mundo.

La final del Mundial 2026 no solo coronará al nuevo campeón del mundo, sino que también contará con un despliegue artístico de primer nivel. La jornada incluirá una ceremonia de clausura, el primer show de medio tiempo en la historia de una final mundialista y diversas presentaciones especiales.

Ceremonia de clausura

La previa del partido estará encabezada por Post Malone, quien será el principal protagonista del espectáculo de cierre antes del inicio del encuentro. A su vez, la reconocida cantante Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT), será la encargada de interpretar el himno nacional.

Show de medio tiempo

El histórico espectáculo de medio tiempo reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música mundial. Entre los artistas confirmados destacan Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy y la banda surcoreana BTS, quienes protagonizarán el primer show de estas características en una final de la Copa del Mundo.

Invitados especiales

El espectáculo también contará con la participación del prestigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quien aportará un componente sinfónico a la presentación. Además, el reconocido Coro PS 22, integrado por niños de Staten Island, Nueva York, ofrecerá una actuación especial durante el evento.

Dirección creativa

La producción artística estará bajo la dirección de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien liderará la propuesta creativa del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final del Mundial.

Apariciones especiales y objetivo solidario

Entre las sorpresas también estarán los icónicos personajes de Barrio Sésamo, que formarán parte de las celebraciones.