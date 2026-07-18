Final del Mundial 2026: pronóstico, cuotas y mejores apuestas del gran partido

España y Argentina se medirán la final del Mundial en Estados Unidos, en un choque que tiene a todo el orbe expectante.

La esperada final del Mundial 2026 ya está aquí. España y Argentina se enfrentarán para decidir quién levantará el trofeo más codiciado del fútbol internacional.

Si te preguntas cuándo es la final Mundial 2026, el partido decisivo se jugará este domingo a las 15 horas en el imponente MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. En este artículo, repasaremos la previa, la táctica y el mejor final Mundial 2026 pronóstico para tus apuestas.

Cómo llegan los finalistas: España vs Argentina

Ambas selecciones han recorrido un largo y exigente camino para llegar a la gloria.

España llega invicta, mostrando un fútbol sumamente dominante. La Roja superó la fase de grupos sin problemas y en las rondas de eliminación directa fue despachando rivales de jerarquía, incluyendo un impresionante 2-0 ante Francia en las semifinales.

Con figuras jóvenes brillantes y un mediocampo de lujo, España es el equipo que mejor trato de balón ha mostrado en el torneo.

Argentina, la campeona defensora, busca revalidar su corona y hacer historia. La Albiceleste también dominó su grupo y, con el liderazgo táctico de Lionel Scaloni, ha demostrado resiliencia.

Llegan de una vibrante victoria 2-1 tras darle la vuelta al marcador contra Inglaterra en semifinales, demostrando que su mentalidad ganadora está completamente intacta.

España busca su segundo título mundial

Claves tácticas del partido

El duelo entre España y Argentina será un choque de estilos y un verdadero ajedrez táctico:

Posesión vs. Transiciones: España intentará adueñarse de la pelota y controlar los tiempos del partido a través de pases cortos y presión alta. Argentina, por su parte, se siente cómoda cerrando espacios en el medio y saliendo con velocidad a la contra.

España intentará adueñarse de la pelota y controlar los tiempos del partido a través de pases cortos y presión alta. Argentina, por su parte, se siente cómoda cerrando espacios en el medio y saliendo con velocidad a la contra. Balón parado: En las apuestas final Mundial 2026, es crucial tener en cuenta que las finales suelen ser cerradas. La capacidad de Argentina para aprovechar las jugadas a balón parado podría destrabar un partido que se prevé muy ajustado.

Cuotas de la final (1X2) y mercados

Según Betsala, las cuotas están sumamente parejas, reflejando lo apretado de esta final histórica. Recuerda que el mercado “1X2” aplica solo para el tiempo reglamentario (90 minutos).

Victoria de España (90 mins): 2.31

2.31 Empate (90 mins): 3.06

3.06 Victoria de Argentina (90 mins): 3.71

(Las cuotas están sujetas a cambios).

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Nuestros pronósticos para Argentina vs España

Aquí te dejamos las mejores recomendaciones para tu pick y pronóstico:

Más de 2.5 goles (Cuota 2.20): España y Argentina han mostrado poderío ofensivo, será una final con muchas anotaciones. Argentina levanta la Copa (Cuota 2.25): Teniendo en cuenta su experiencia reciente ganando la Copa América y el Mundial 2022, la Albiceleste sabe jugar estos partidos al límite y tiene la ventaja emocional si el duelo se va a la prórroga o los penales. Ambos equipos anotan – SÍ (Cuota 1.88): Con el talento individual y en ataque de ambas selecciones, es muy probable que ambas escuadras encuentren la red.

Dónde apostar la final en Chile

Si buscas el mejor sitio para jugar tus picks de forma segura desde Chile, te recomendamos revisar las cuotas en Betsala. Allí encontrarás excelentes mercados y promociones exclusivas para apostar en el partido más importante del año.

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Recordatorio importante: En la gran final del Mundial hay alargue y penales. Asegúrate de distinguir y comprender la diferencia entre “gana en 90 minutos” (donde un empate te haría perder la apuesta 1X2) y “levanta la Copa” o ganador del torneo. ¡Juega con responsabilidad!