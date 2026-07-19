Chilevisión promedió un rating de más de 3 millones de personas con un peak que superó los 4 millones de telespectadores.

Un exitoso Mundial en términos de sintonía cerró este domingo Chilevisión con el nuevo trofeo obtenido por la selección de España, el segundo que consiguen tras Sudáfrica 2010.

EL gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo de alargue fue presenciado por muchos telespectadores que siguieron la transmisión a través de televisión abierta.

El triunfo de los hispanos frente a Argentina en la gran final del torneo iniciado el pasado 11 de junio registró por las pantallas de CHV un rating promedio online de 3.261.872 personas, con un peak de 4.088.000, todo un récord desde el comienzo de la cita planetaria.

En el mismo horario (15:00 a 18:59 horas), Mega registró una sintonía promedio online de 142.720, Canal 13 171.847 y TVN 92.842 televidentes.

España superó a Argentina en la final del Mundial y en Chile tuvo un alto rating

Éxito online de la final del Mundial

La transmisión también fue un éxito online, con 725.000 reproducciones en el sitio web Chilevision.cl y la app MiCHV, lo que consolida las nuevas plataformas digitales como medio importante.

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Este último enfrentamiento fue relatado por Claudio Palma con comentarios de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera, y significó el broche de oro de una transmisión exitosa en términos de audiencia.

Además, pudo significar el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo, lo que sería histórico para el fútbol.