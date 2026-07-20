Por medio de sus redes sociales el delantero de Argentina rompió el silencio tras quedarse durante todo el partido ante España en la banca de suplentes.

En Argentina siguen las reacciones tras la durísima derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Son varios los jugadores que están usando sus redes para hacer sus descargos luego de una caída que los perseguirá por mucho, mucho tiempo.

Uno de los que rompió el silencio en ese sentido fue Lautaro Martínez, quien tras ser el gran héroe argentino en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, comió banca durante los más de 120 minutos que duró el partido ante España.

Por una serie de inconvenientes el atacante se quedó sin opciones de jugar, como que Lionel Scaloni tuvo que hacer dos cambios por lesión o de además la torpe expulsión de Enzo Fernández antes que finalicen los 90 minutos reglamentarios.

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Lautaro Martínez rompe el silencio tras comer banca ante España

En su Instagram el delantero del Inter de Milán escribió que “lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino”.

“Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, escribió en relación a quedarse entre los suplentes durante todo el compromiso.

Lautaro Martínez cerró este Mundial 2026 con Argentina anotando tres goles en siete partidos. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, el Toro afirmó que “gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país”.

Lautaro Martínez cerró este Mundial 2026 anotando tres goles y dando una asistencia en siete compromisos. Con 28 años en el cuerpo es de esperar que el jugador nacido en Bahía Blanca siga siendo parte de las nóminas de cara a la Copa del Mundo de 2030.

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