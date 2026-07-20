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Mundial 2026

El mensaje de Lautaro Martínez tras comer banca en la final del Mundial: “Me hubiese gustado ayudar”

Por medio de sus redes sociales el delantero de Argentina rompió el silencio tras quedarse durante todo el partido ante España en la banca de suplentes.

Por Patricio Echagüe

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Lautaro no jugó un solo minuto de la final del Mundial 2026.
© Getty Images.Lautaro no jugó un solo minuto de la final del Mundial 2026.

En Argentina siguen las reacciones tras la durísima derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Son varios los jugadores que están usando sus redes para hacer sus descargos luego de una caída que los perseguirá por mucho, mucho tiempo.

Uno de los que rompió el silencio en ese sentido fue Lautaro Martínez, quien tras ser el gran héroe argentino en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, comió banca durante los más de 120 minutos que duró el partido ante España.

Por una serie de inconvenientes el atacante se quedó sin opciones de jugar, como que Lionel Scaloni tuvo que hacer dos cambios por lesión o de además la torpe expulsión de Enzo Fernández antes que finalicen los 90 minutos reglamentarios.

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Lautaro Martínez rompe el silencio tras comer banca ante España

En su Instagram el delantero del Inter de Milán escribió que “lo intentamos, por segundo mundial  consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino”.

“Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, escribió en relación a quedarse entre los suplentes durante todo el compromiso.

Lautaro Martínez cerró este Mundial 2026 con Argentina anotando tres goles en siete partidos. | Foto: Getty Images.

Lautaro Martínez cerró este Mundial 2026 con Argentina anotando tres goles en siete partidos. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, el Toro afirmó que “gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país”.

Lautaro Martínez cerró este Mundial 2026 anotando tres goles y dando una asistencia en siete compromisos. Con 28 años en el cuerpo es de esperar que el jugador nacido en Bahía Blanca siga siendo parte de las nóminas de cara a la Copa del Mundo de 2030.

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En síntesis

  • España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026.
  • El delantero Lautaro Martínez no sumó minutos en el partido definitivo ante los españoles.
  • El atacante Lautaro Martínez anotó tres goles en siete partidos durante el torneo.
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