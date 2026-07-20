Al show de los seleccionados albicelestes, se suma serios problemas protagonizados por sus cercanos en las tribunas.

La selección de Argentina dejó una triste imagen en la final de la Copa del Mundo 2026 al caer contra España. Lo peor, es que las familias de los jugadores siguieron la misma tendencia.

En lo futbolístico, la Roja se impuso por 1-0 luego de llegar hasta el tiempo extra. Ferrán Torres a los 106′ de partido puso el gol del título, con el cual consiguen su segunda vuelta olímpica a nivel planetaria. La Albiceleste ni siquiera pateó al arco durante los 120 minutos.

Caos entre familias de jugadores de Argentina

Una vez que sonó el silbato final, los jugadores de Argentina no supieron contener su frustración y comenzaron a agredir a sus rivales. Los más sacados eran Leandro Paredes y Roberto “Ratón” Ayala, uno de los ayudantes de Lionel Scaloni.

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Lo peor de todo, es que los futbolistas y cuerpo técnico no son los únicos involucrados en los incidentes en la final. De acuerdo a lo que informa el medio colombiano Caracol, los familiares de los jugadores de la Albiceleste no se quedaron atrás.

Según el medio antes citado, los parientes provocaron discusiones, empujones y reclamos en una zona restringida del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Por esta razón, la Policía local debió intervenir para intentar calmar los caldeados ánimos en el estadio.

Argentina no pudo retener el título conseguido en 2022. Imagen: Getty

Al menos habrían 10 familiares de jugadores detenidos. De hecho, desde el plantel intentaron intervenir en los incidentes, pero los efectivos policiales ya habían acordonado el área donde se registraron los problemas. Esto también hizo que algunos jugadores no llegaran a tiempo a la premiación.

Este nuevo bochorno de la delegación de Argentina deja muy mal parados a los subcampeones. Los dirigidos por Lionel Scaloni no solo se van derrotados, sino que ante los ojos del mundo quedan como muy malos perdedores. Su historia en Norteamérica no terminó bien.