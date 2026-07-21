Reconocido periodista enfrenta teorías conspirativas sobre derrota de Argentina: “Es una estupidez”

El trasandino Alejandro Fabbri reconoció la derrota de su selección y lamentó los comentarios que se han generado tras el pitazo final.

Terminó el Mundial 2026 y el campeón es España. Pero la final en el MetLife Stadium se sigue jugando. Esto por las diversas teorías que se han publicado sobre el desempeño de la selección de Argentina.

Es que el equipo liderado por Lionel Messi no fue el mismo que en partidos anteriores. Si no tuvo ni remates al arco, dejando una lamentable imagen. Por lo mismo se le busca alguna explicación a lo realizado por los dirigidos por Lionel Scaloni.

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Es así como se ha dicho prácticamente de todo. Desde que los jugadores fueron apretados, que el FBI amenazó con detener a Chiqui Tapia, que el árbitro ayudó a España, hasta que había un complot de Gianni Infantino para darle el torneo a los europeos.

Teorías que incluso periodistas trasandinos se despliegan por internet desatando aún más las dudas con lo ocurrido dentro de la cancha.

En Argentina aún no pueden creer cómo perdieron la final del Mundial ante España (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Por lo mismo Redgol se contactó con un especialista como Alejandro Fabbri para conocer el real parecer de los argentinos sobre la final ante España. “Es una estupidez”, respondió de entrada sobre estas conspiraciones.

“Se podría decir lo mismo en Qatar. Acá España justificó la victoria. Siempre hay gente dedicada a mirar solo un lugar. Hay que saber perder”, recalcó dejando en claro que este tipo de teorías solo empañan al fútbol.

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Pero también detalló que han existido comentarios fuera de contexto, como las acusaciones de racismo contra Argentina. “En Europa se habla del racismo, y España todavía tiene un rey. No pueden hablar de modelo democrático. Esas menciones son infundadas, especialmente con la gente argentina”, explicó.

Los motivos que llevaron a España a ser campeón

Alejandro Fabbri apuntó a las fortalezas de España para lograr conseguir su segundo Mundial. “Eliminó sin hacer demasiado a Francia y fue superior a la Argentina desde el minuto uno hasta el final del suplementario”, confesó.

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“Ellos tuvieron a su favor que no jugaron suplementarios y tuvieron un día más de descanso“, alertó sobre las diferencias abismales que se llegaron a presenciar.

“Argentina llegó con lo justo y se le lesionaron tres jugadores de la defensa. Eso obligó a hacer cambios y también impidió que no pudiera ingresar Lautaro Martínez”, lamentó Fabbri, ya que esto le quitó una variante importante en ataque en la recta final del partido.