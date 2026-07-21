Carlos Mac Allister, ex jugador de la Albiceleste, contó que conversó con el volante de Liverpool por lo sucedido en el vestuario.

La final del Mundial 2026 fue el domingo, con triunfo de España sobre Argentina en Nueva York, pero a pesar que las horas van transcurriendo se sigue hablando del duelo que dejó a un nuevo campeón planetario.

La Roja de Europa se impuso por un apretado 1-0 ante la Albiceleste, gracias al solitario tanto del delantero Ferran Torres, cuando se jugaba el minuto 106 del tiempo suplementario.

Como es habitual, apenas terminó el compromiso empezaron las especulaciones, las que llueven desde el otro lado de la cordillera, con informaciones que hablan hasta de un quiebre dentro del camarín argentino, originado en la antesala al partido con España.

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Carlos Mac Allister habla del supuesto quiebre en el camarín de Argentina

La versión de un conflicto en el vestuario de la Albiceleste en la previa a la final fue desmentida por Lionel Scaloni, y el padre de Alexis Mac Allister, el ex lateral izquierdo Carlos Mac Allister, también habló del hecho.

“Para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminas agarrando de una cosa y lo más lindo que eso se transmite. Ayer le pregunté a Alexis si pasó algo, entré en la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiera pasado mi hijo me hubiera dicho al toque, imagínense el resto“, dijo el ex jugador en radio La Red.

Alexis Mac Allister llora tras la derrota de Argentina ante España. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

“Me dijo que hablaron de salir a jugar en el sentido futbolero, de jugar, tocar, triangular y no tirarla para arriba. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empezaron estos días por ese post que se hizo y mucha gente me escribió”, explicó Mac Allister.

Por último, Carlos Mac Allister para cerra la polémica indicó que “todo el mundo tiene claro que jugamos contra España y fue mejor“.

Tanto Scaloni como los jugadores de Argentina han desmentido que se haya producido algún quiebre en el camarín antes de la final en Nueva York.

En síntesis

España es campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva York .

es campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en . El delantero Ferran Torres anotó el gol de la victoria en el minuto 106 .

anotó el gol de la victoria en el . Carlos Mac Allister desmintió los rumores sobre un quiebre en el camarín de Argentina.