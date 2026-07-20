El periodista Juan José Buscalia entregó detalles de lo que podría ser el adiós del DT albiceleste tras la amarga derrota ante España.

Llora Argentina. El equipo de Lionel Scaloni e fue incapaz de ser un rival digno ante España en la final del Mundial 2026, siendo víctima de una verdadera paliza táctica y futbolística en Nueva York que quedará en la historia como una de las finales más desiguales vistas en una Copa del Mundo.

Una caída así obliga a replantearse varias cosas pensando en el futuro, desde el recambio de algunos jugadores que ya llevan varios años en la selección y hasta la posibilidad de un fin de ciclo en el cuerpo técnico.

Y es que la conferencia de prensa de Scaloni tras la caída ante España dejó a varios argentinos preocupados. En ocasiones sonó a despedida, algo que ya despierta algunas versiones al otro lado de la cordillera.

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La posibilidad de que Lionel Scaloni deje Argentina

Al respecto entregó su análisis el periodista argentino Juan José Buscalia, quien en charla con RedGol aseguró que “por lo que él declaró ayer parece complicado. Pero bueno, tendrá que conversar con Chiqui Tapia”.

“Scaloni hasta fin de año tiene contrato. Me da la sensación de que igual ayer tampoco era un momento para para para tomar decisiones ni nada por el estilo, se acababa de perder la final de un mundial”, agregó.

En ese sentido, Buscalia declaró que “tendrán que ver, sentarse, ver si lo convencen. Será trabajo de la AFA tratar de convencerlo si es que realmente creen que él es el que tiene que continuar con este proceso, que tengo entendido que sí, que lo quieren mantener”.

Lionel Scaloni perdió su primera final dirigiendo a la selección argentina. | Foto: Getty Images.

“Lo que pasa es que bueno, habrá que ver si el mismo Scaloni tiene ganas. A veces no está mal oxigenar un poco. Por lo que él declaró, me parece que está con ganas de descansar un poco”, concluyó.

Scaloni ha dirigido a la selección argentina desde 2018, logrando en 104 partidos 76 victorias, 18 empates y diez derrotas. En sus ocho años al mando de la albiceleste ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

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En síntesis