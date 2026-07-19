El técnico argentino no pudo contener la tristeza en plena conferencia de prensa, donde tuvo que detener su charla con la prensa.

Lionel Scaloni sacó la cara tras la derrota de la selección de Argentina en la final del Mundial 2026, donde fueron vencidos por un marcador de 1-0 ante la selección de España.

El entrenador argentino agradeció todo lo que le ha tocado vivir con esta generación de jugadores, además de aceptar que la los hispanos fueron superiores en la cancha.

Pero fue al final de la conferencia de prensa donde se quebró ante las cámaras, para dejar sobre la mesa en duda la continuidad al mando de Argentina, con contrato hasta fines de 2026.

Lionel Scaloni sinceró la superioridad de España ante Argentina (Photo by David Ramos/Getty Images)

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Scaloni puede dejar Argentina tras el Mundial

Lionel Scaloni aseguró que había llorando mucho en el camarín luego de la derrota de Argentina por 1-0 contra España, pero en la conferencia nuevamente quebró.

Esto fue cuando estaba explicando que tenía que pensar la continuidad al mando del equipo, algo que debe pensar pese a que tiene contrato hasta el final de la temporada.

“Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y veré. Siento la necesidad, no sé si se podrá hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habrá que hablarlo. Al presidente le agradezco por darme esta oportunidad, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, explicó.

En ese sentido, con la voz cortada, aseguró que “este lugar es maravilloso, es un lugar soñado y en mi vida pensé con los chicos del cuerpo técnico que íbamos a estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma, lo siento”.

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