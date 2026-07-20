Por primera vez en la historia, 48 selecciones jugaron una Copa del Mundo. España fue primero e Irak quedó en el último lugar.

¡Terminó! El momento que nadie quería que llegara, está aquí y muchos nos declaramos viudos del Mundial 2026. La primera Copa del Mundo con 48 selecciones fue todo un éxito, dejando partidos de alto vuelo y decenas de polémicas.

El VAR fue uno de los más cuestionados protagonistas de la competencia. no tanto por su eficacia, como por su maleabilidad. Los árbitros recurrieron a él en instancias distintas, buscando hasta el hartazgo faltas con algunos países y mirando para otro lado en casos similares con otras selecciones.

Otro caso que dio la vuelta al mundo fue el de Balogun, el jugador que había sido amonestado con tarjeta roja y que fue perdonado tras un llamado de Donald Trump a un alto cargo de la FIFA. Gran polémica que nos permite ver, nuevamente, que fútbol y política no están en polos opuestos, sino más bien en un mismo recipiente.

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Tabla de posiciones del Mundial 2026

Además de las polémicas, este Mundial 2026 nos dejó grandes partidos. Ejemplo claro fue aquel de Egipto ante Argentina, con un retorno en el marcador increíble. O el duelo entre Inglaterra y México, con un impresionante 3-2 para los británicos.

Pero, tras el pitazo final del partido entre España y Argentina, nos quedamos como con un vacío tremendo. Empero, aún quedaba por saber dónde se ubicaría cada una de las selecciones participantes. Y ahora está la lista completa.

Vamos con dos indicadores importantes. Primero, Uruguay fue la peor selección sudamericana. El elenco de Marcelo Bielsa ocupó el lugar 37 de la clasificación final.

Por otro lado, México, Colombia y Argentina fueron los tres países latinoamericanos que se situaron entre los diez primeros. Los cafeteros ocuparon, precisamente, el décimo lugar, mientras los aztecas el noveno. Ya sabemos que Argentina fue segunda.

Donald Trump intentó salir en la foto final del Mundial | Getty Images

Aquí la tabla de clasificación completa del Mundial 2026:

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