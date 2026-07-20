El arquero de España tuvo una notable actuación en Norteamérica, ganando el Guante de Oro.

La Copa del Mundo 2026 al tener más partidos, estaba llamada a romper varios récord. Claro que esto jugaba en contra de los arqueros, aunque a Unai Simón no le importaba nada.

La cita planetaria pasó de tener 7 a 8 partidos para los seleccionados que llegaran a instancias finales. Por ejemplo, Kylian Mbappé se consolidó como el máximo anotador con 10 tantos, cifra que no se veía desde Gerd Müller en México 1970. Increíble.

El récord de Unai Simón

Así como destacaron los delanteros, también hubo espacio para los porteros. Metas como Jordan Pickford, Vozinha, Orlando Gill u Orjan Nyland mostraron lo mejor de su repertorio en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, solo uno se podía llevar el Guante de Oro.

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Luego de la victoria de España por 1-0 ante Argentina en la final del torneo, Unai Simón fue premiado como el mejor arquero del campeonato. Además de ser campeón, méritos tiene de sobra para ser elegido como el más destacado bajo los tres palos.

Es que Unai Simón jugó los 8 partidos de la Roja y en todos estos encuentros solo recibió 1 gol. Sí, solo 1 vez en el torneo la fue a buscar al fondo de la red. Fue en cuartos de final contra Bélgica, cuando Charles De Ketelaere lo batió en la victoria por 2-1.

De esta manera, Simón se transformó en el arquero que menos goles ha recibido en la historia en una sola edición de la Copa del Mundo. Ese privilegio le pertenecía a Walter Zenga en Italia 1990, Fabien Barthez en Francia 1998, Gianluigi Buffon en Alemania 2006 y a Iker Casillas en Sudáfrica 2010. A todos ellos les habían anotado 2 goles en un mismo torneo.

Unai Simón fue prenda de garantía en el Mundial 2026. Imagen: Getty

Considerando que la Copa del Mundo 2026 aumentó sus partidos en uno, le da mayor valoración a lo realizado por Unai Simón y una mayor complejidad para que lo puedan superar. Además, poniendo sobre la mesa quela tendencia de la FIFA será a ir sumando a países participantes, parece ser que el récord del portero español permanecerá intocable por mucho tiempo.