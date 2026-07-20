Es literal: los saltos y festejos de los hinchas españoles, durante y después de la final de la Copa del Mundo 2026 contra Argentina, hicieron mover el suelo de la Península Ibérica.

La selección española se coronó campeona del mundo al derrotar por 1-0 a Argentina en la gran final de México, Estados Unidos y Canadá 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El solitario gol de los europeos fue obra de Ferran Torres durante el alargue (106′).

Y por increíble que parezca, a la misma hora del gol de Torres en España se registraron sismos… Así lo registraron científicos y equipamiento del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (ICGC).

Por mucho tiempo hubo una teoría: si todos los habitantes de China saltan al mismo tiempo afectaría el eje de la tierra y/o se generaría un terremoto de proporciones. La tesis está descarta, pero los hinchas españoles sí que generaron movimiento sísmico, por muy leve que fuera.

Tal como informa El Mundo “los sismómetros repartidos por toda España registraron el momento exacto en que Ferran Torres marcó el 1-0 en la prórroga de la final del Mundial masculino de fútbol 2026″.

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Tres registros sísmicos generados por los hinchas en España

Agregan que “los registros del IGN y del ICGC, procesados por el investigador de GEO3BCN-CSIC, Jordi Díaz, muestran señales en estaciones repartidas por toda la geografía española. El gráfico recoge la huella de la celebración en puntos tan distantes como Algeciras, Alcoy, Cádiz, Granada, Elda, Huelva, Granollers, Barcelona y Lleida”.

Es decir, los saltos simultáneos en los festejos de los hinchas españoles, durante y posterior a la final ganada contra Argentina, movieron el suelo en la Península Ibérica.

Los saltos y festejos de los hinchas generaron actividad sísmica en la España campeona del Mundo.

Los informes revelan que puntualmente hubo tres alteraciones en los sismógrafos: uno a la misma hora del gol de Torres, en el segundo tanto que fue anulado por el VAR y al momento del pitazo final.

El investigador detalló el suceso como “sismicidad inducida por actividad humana“. Es decir, por los millones de hinchas saltando al mismo tiempo, festejando la suerte de la selección española en la final de la Copa del Mundo 2026. Los instrumentos también registraron actividad inusual durante la semifinal contra Francia.

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Cabe recordar que los sismógrafos españoles también registraron actividad parecida durante la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, donde se impusieron con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Resumen:

-Ferran Torres anotó a los 106 minutos el gol del campeonato para España.

-Tres sismos se registraron en España por los festejos en la final mundialista.

-Jordi Díaz catalogó los movimientos captados por el IGN como sismicidad inducida humana.