El ex delantero de U. de Chile tiene una muy cercana relación con el campeón del mundo.

España ganó la Copa del Mundo 2026 y Dani Olmo fue una de sus grandes figuras. Quien no quedó ajeno fue Junior Fernandes, quien tuvo palabras para su amigo.

La Roja había tenido un camino impecable a la final, pero del otro lado de la cancha tenía a Argentina y sus mañas dentro del terreno de juego. Pese a las dificultades, en el tiempo extra los dirigidos por Luis de la Fuente se pudieron imponer por 1-0 gracias al gol de Ferrán Torres.

El festejo de Junior Fernandes

Con la victoria, España ganó la segunda Copa del Mundo de su historia luego de también haber dado la vuelta olímpica en el 2010. De la mano de una buena camada de jugadores, que también conquistaron la Eurocopa 2024 en Alemania, dieron muestra de buen fútbol a nivel planetario.

Una de las grandes figuras de la Roja europea fue Dani Olmo. El volante de Barcelona portó la “10” y no le quedó para nada grande, siendo uno de los agentes ofensivos más importantes de la selección. Quien conoce muy bien a este jugador es Junior Fernandes.

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No muchos conocen que Fernandes y Olmo tienen una relación de amistad, debido a que fueron compañeros en el Dinamo Zagreb de Croacia entre 2015 y 2018. Por el idioma formaron buenas migas, por lo que ahora el ex delantero de Universidad de Chile le mandó un mensaje por su importante logro.

“Felicitaciones hermano. Muy orgulloso de lo que has logrado, lo mereces”, le escribió Junior Fernandes a Dani Olmo a través de una historia de Instagram. El español consiguió el título más importante del planeta fútbol.

En el 2024, cuando España ganó la Eurocopa, Fernandes estuvo presente en aquella ocasión en el Estadio Olímpico de Berlín. Incluso, fue parte de los festejos de la Roja y compartió con el mencionado Dani Olmo y con Dani Carvajal, con quien también compartió camarín en Bayer Leverkusen.