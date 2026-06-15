El delantero ahora lleva en la piel al Romántico Viajero. Además, analizó la opción de tener un tercer ciclo en el Bulla.

Junior Fernandes es de esos jugadores que genera una sonrisa en Universidad de Chile. El delantero decidió responder al cariño con un tatuaje dedicado a este club.

El tocopillano ha tenido dos pasos por el Romántico Viajero, en momentos muy distintos del equipo, pero en ambos se las arregló para dejar su huella. Por esta razón es muy querido en el Bulla. Fue campeón en el Apertura 2012 y los salvó de irse al descenso en el 2021.

El tatuaje de Junior Fernandes

En la actualidad Junior Fernandes milita en Keçiörengücü de Turquía, pero desde tierra otomana no olvida a Universidad de Chile. Por esta razón y aprovechando sus vacaciones, decidió hacerse un un tatuaje dedicado al club de sus amores, con un diseño que encontró en la IA.

“Mucha gente me comentó que cómo me podía tatuar una imagen creada con IA, pero la verdad es que pienso que no se trata de quien la creó, sino de lo que significa y lo que representa. Quedé muy feliz con el resultado y con llevar en mi piel este tatuaje que representa muchos recuerdos e historia con mi equipo“, explicó Fernandes a LUN.

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Junior sigue atento al presente de la U. “Trato de ver los partidos como un hincha más. Quiero que el equipo esté mejor, pero lamentablemente no ha sido así. Estoy seguro que las cosas que las cosas van a mejorar porque tenemos un plantel con buenos jugadores jugadores jóvenes y otros con mucha experiencia. Tengo fe de que las cosas irán mejor”, confesó.

Junior Fernandes vivió momentos gloriosos en Universidad de Chile, como el tricampeonato de 2012, los tres goles a Colo Colo, la semifinal de Copa Libertadores y el gol a Unión La Calera que los salvó del descenso en 2021. Si bien sueña con una vuelta, sabe que es muy complejo a los 38 años.

“Sería hermoso un regreso, pero igual hay que ser realistas. Por más que yo quiera volver, por más que ame a la U, todo depende del club y si es que me quieren o no. A mi edad es difícil y entendible. Primero es el club y si ellos creen que no puedo dar lo que necesitan, es entendible. Tienen que buscar lo que le convenga más al club. Pero claro, como fanático de la U, siempre voy a querer a volver a vestir esa camiseta. Aunque sea un minuto antes de despedirme, sería el jugador más feliz“, cerró.