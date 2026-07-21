Juan Martínez, golero de pasos por Curicó Unido, Rangers de Talca y Deportes Temuco sigue ligado a la portería, pero divide esa faceta con la de narrador de fútbol amateur. ¡Revisa cómo ha sido esa experiencia!

Es cada vez más común que los futbolistas retirados pasen a ser comentaristas, pero muy poco usual que un arquero que colgó los guantes tome el micrófono para ser relator. Precisamente eso es lo que ocurre con este golero que atajó en Unión Temuco y dos clásicos rivales.

Fue golero de Rangers de Talca y también de Curicó Unido. Hoy en día, divide sus fines de semana de una manera muy particular, pues sigue activo en el fútbol amateur. “Atajo el sábado, relato el domingo”, le contó Juan Martínez a VLN Radio.

Dijo eso porque aún es portero, aunque en el Atlético Curicó Unido Amateur, que tiene casi un pie y medio en la final de la Copa de Campeones: en la semifinal de ida, vencieron por 7-0 a 18 de Septiembre de Talca. Pero la revancha fue suspendida por el mal tiempo que azotaba la zona el 11 de julio.

Juan Martínez en el arco de Curicó Unido: mano a mano con Matías Jadue, exdelantero de Universidad Católica. (Marcelo Hernandez/Photosport).

De todas maneras, el periodista y narrador Claudio Riquelme le preguntó por esta nueva faceta. “Nació hace dos años, después de que jugamos el Inter Regional sur con el Curi amateur. Vi que nadie se dedicaba a esto ni se daba el tiempo de hacerlo de buena forma”, aseguró Martínez.

“Estudié bastante, vi muchas formas de hacerlo. No es fácil. Estuve dos o tres meses estudiando cómo hacerlo. Después que lo tenía, lo hice de forma muy básica. Un teléfono inalámbrico donde se escuchaba hasta cuando se daba vuelta la hoja. Los relatores siempre tenían cosas que hacer. Perdimos la copa de campeones a penales con Galpones y no tuvimos relator”, agregó el ex Lota Schwager y Deportes Temuco.

¿Ahí nació la iniciativa?

Sí. Dije que esto no podía volver a pasar. Poco a poco me lancé no más. Tú sabes que es súper difícil, un estudio constante de los partidos y equipos que tocan. También ir incorporando frases propias.

¿Sientes que se te da bien?

Fue complicado. También por el sonido, en ese tiempo no teníamos muchos equipos. Incorporamos cosas. Obviamente hay que seguir mirando, uno cuando escucha partidos anota algunas cositas. Siempre pendiente de cómo mejorar y el hecho de relatar constantemente fútbol amateur te hace saber cómo identificar los jugadores dentro de la cancha.

¿Alguna anécdota que contar de esa experiencia?

No tengo ningún ejemplo. Se conjugaron varias cosas. No había relator por ninguna parte. Y dije que me haría cargo. Me dediqué también a eso: tratar de ser profesionalmente amateur, como es nuestro logo. Nos ha traido muchos problemas no gritar los goles visitantes. Nos han insultado y nos han querido pegar muchas veces cuando gritamos los goles en condición de visita. Pero es parte del fútbol amateur.

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Juan Martínez, el arquero relator que recuerda su duelo con Lionel Messi en el Estadio Nacional

Juan Martínez dejó de ser arquero profesional y pasó a ser relator de Curi TV, un proyecto audiovisual que incluye un perfil en Facebook, otro en Instagram y un canal de YouTube por donde transmiten habitualmente. Le ha tocado de todo, incluso ser entrevistador, pero tiene claro que debe seguir el perfeccionamiento en esos nuevos roles

En julio de 2011, Martínez recibió un llamado sorpresivo para enfrentar a Lionel Messi en un partido amistoso en beneficio de la UNICEF. Un recuerdo que mantiene vivo 15 años después. Y que repasó junto a VLN Radio. “Estábamos de intertemporada en Santiago y Marcelo Salas me invitó”, revivió. En ese momento era golero de Unión Temuco, cuadro que ya no existe como tal.

Juan Martínez felicitó a Messi tras su definición hermosa. (Captura TVN y retoque Gemini IA).

“Al principio no la creía. No era algo que podía aspirar en ese momento estar en ese evento. Pero estar ahí fue otro mundo. Todo lo que se vive a ese nivel es otro mundo. Me tocó hablar con Cafú, (Radamel) Falcao y (Martín) Palermo”, afirmó el meta devenido en narrador. Durante aquella jornada reemplazó a Nicolás Peric y sufrió un gol de globito de La Pulga.