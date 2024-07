Nicolás Peric está volviendo a los medios de comunicación después de la complicación médica que lo afectó y que lo tuvo cerca de dos semanas hospitalizado en la Clínica Santa María. “(Estoy vivo) de pura suerte”, había contado el exportero y ahora comentarista deportivo.

El exmeta regresó esta semana a Marca Personal de Radio La Metro, donde comparte labores con Fernando Solabarrieta y Carolina Fernández. Fue un largo periodo de ausencia. Nico Peric se mostró feliz por volver, aunque recalcó que lo que sufrió no fue nada de fácil.

“Me pasó algo muy difícil de explicar. Tuve una infección a la pleura en un lugar muy difícil de atacar, que es entre el corazón, pulmón y la vértebra. Gracias a Dios, pudieron identificar el bicho que me estaba atacando. Aspiraron gran parte de la infección y me dieron el antibiótico correcto”, contó.

“Fue un momento que fue feo, un momento de poca claridad, de entender poco lo que pasaba. Si la operación iba a lograr sanarme. Pero logré salir adelante. Estoy saliendo adelante. Tengo que tomar medicamentos por dos meses más. El hecho de volver a trabajar me da mucho ánimo”, añadió.

El dolor que mandó a la clínica a Nico Peric

Hace unos días, cuando seguía hospitalizado, Nico Peric contó que su complicación comenzó con un dolor en la espalda que confundió con una contractura. “Pasé a la Clínica Meds para que me vieran y lo tratamos como una contractura, pero el dolor no pasaba”, explicó entonces a LUN.

“Me tuvieron que poner corticoide para poder manejar de vuelta hasta mi casa. Más tarde le tuve que pedir a mi mujer que me llevara al canal. No pude dormir esa noche (martes 25 de junio) porque se había pasado el efecto del corticoide. Así que el miércoles me trajeron a la Clínica Santa María”, reveló.

“A principio me hicieron exámenes y arrojaron que tenía una masa pegada en las vértebras por fuera del pulmón izquierdo, por eso me dolía tanto. Estuve una semana con antibióticos, me tuvieron que operar de urgencia para desinflar el pulmón, aspirar la infección y también poder mandarla a estudios y ver qué antibióticos eran los correctos. Resultó ser una la bacteria Estafilococos A”, dijo.

