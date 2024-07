Nico Peric explicó la razón de su ausencia en los medios de comunicación desde hace dos semanas: se encuentra hospitalizado en la Clínica Santa María, donde ingresó de urgencia el miercóles 26 de junio por una grave complicación médica. No la ha pasado para nada bien.

“(Estoy vivo) de pura suerte nomás. Me dio una neumonía en el pulmón izquierdo y una infección en la pleura, que está entre el corazón, los pulmones y las vértebras. Una lesera que le da sólo al más gil”, explicó a LUN. Todo empezó con un dolor de espalda que confundió con una contractura.

“Pasé a la Clínica Meds para que me vieran y lo tratamos como una contractura, pero el dolor no pasaba. Me tuvieron que poner corticoide para poder manejar de vuelta hasta mi casa. Más tarde le tuve que pedir a mi mujer que me llevara al canal. No pude dormir esa noche (martes 25) porque se había pasado el efecto del corticoide. Así que el miércoles me trajeron a la Clínica Santa María”, contó.

“Llevo como quince días acá. Al principio me hicieron exámenes y arrojaron que tenía una masa pegada en las vértebras por fuera del pulmón izquierdo, por eso me dolía tanto. Estuve una semana con antibióticos, pero el jueves me tuvieron que operar de urgencia para desinflar el pulmón, aspirar la infección y también poder mandarla a estudios y ver qué antibióticos eran los correctos. Al final resultó ser una la bacteria Estafilococos A”, explicó.

Nico Peric: “Tengo un tubo metido en el pulmón”

“La neumonía está controlada en el pulmón derecho, lo complicado es la otra infección. Me pusieron dos drenajes, pero ya me sacaron uno de los tubos. Si sigue botando poquito como ahora, capaz que este martes me saquen el otro y me pueda ir a la casa el miércoles”, relató Nico Peric.

A dos semanas de su ingreso se encuentra mejor, aunque sufrió una erupción cutánea por culpa de los remedios. “Tengo todo el cuerpo rojo, pero bueno. Me cuesta hablar, me ahogo, tengo un tubo metido en el pulmón. Pero he ido mejorando, recuperando fuerza, salgo a caminar con los enfermeros”, dijo.

“Venía dándole duro-duro con algunos proyectos desde enero, pero bueno, voy a tener que venir a dejarles platita a la clínica, jajajá. Da lo mismo, la salud está primero, ya volveremos con todo. Al menos ya pasó lo peor”, concluyó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.