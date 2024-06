La historia de Nico Peric con Rangers es extensa y el cariño del portero por el equipo de Talca es más que conocido. Ahí fue donde el Loco debutó en 1997 y donde se retiró en 2021, con pasos por otros clubes del fútbol chileno, además del argentino y turco, entremedio.

Por eso, ahora habló de su pasión por el club y cómo le gustaría volver. “Rangers sigue siendo el más grande de Talca. Estoy enamorado del club, lamentablemente, porque ser hincha y no poder transparentar un montón de cosas que pasan te juega en contra”, dijo en Fuera del Área de Agricultura TV.

“Yo quisiera decir un montón de cosas que pasan en ese club, pero me las guardo porque no es beneficioso y yo soy hincha más que cualquier otra cosa”, continuó después. Por eso mismo, en algún futuro le gustaría poder llegar a la dirigencia del elenco rojinegro.

“Me gustaría llegar, algún día, a ser presidente del club. Es algo que puede llegar a pasar en algún momento. Hice mi despedida y me junté con un montón de empresarios y había entre tres o cuatro que querían comprar el club. Yo dije, ‘bueno, no hagamos uno, juntémonos'”, contó.

Nico Peric dejaría los medios para poner orden en Rangers

“No es algo que va a costar cuatro pesos, va a costar seis, porque hay que dejar plata para armar un club. No saben lo que hay adentro. Está complicado en Rangers. Hoy, la infraestructura no es adecuada. Si quieres hacer crecer al club, no es algo de cambiar el dueño, es tener a alguien identificado”, mencionó.

“Yo te puedo comprar una casa, pero si la dejo ahí, se va deteriorando con el tiempo. Y eso ha pasado en Rangers en muchos aspectos. No solo en infraestructura, sino que en un montón de cosas. Han dejado a gente de lado, al hincha, hay poca identificación…”, continuó.

¿Dejaría los medios de comunicación para ser presidente de Rangers? “Sí, absolutamente. Para hacer crecer el club, me tengo que instalar ahí. Tiene que ser un periodo de años importante, porque no es que alguien llegue con la varita mágica. Hay que hacer la pega”, concluyó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.